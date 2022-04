Hay que tener valor para romper esquemas dice Nivardo Mena a empresarios de la Riviera Maya

Playa del Carmen, 19 de abril (Infoqroo).- .- “Si nosotros no pugnamos por una justicia exacta y verdadera, volveremos a ver horrores, lo peor y escúchenlo cuándo se los estoy diciendo”, expresó Josué Nivardo Mena Villanueva, candidato del Movimiento Auténtico Social (MAS) a la Gubernatura de Quintana Roo, ante los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Riviera Maya.

Invitado por el empresariado afiliado a la Coparmex, el candidato del MAS habló de temas de seguridad, “de la política nauseabunda”, del Tren Maya, del sargazo, de la pobreza que hay en Quintana Roo, de la prioridad en la salud, el cuidado al medio ambiente, entre otros más de interés para los empresarios.

Habló sobre el Tren Maya, que aunque es una de las mejores opciones de transporte, pero siendo realista servirá para que lleguen más personas de otras latitudes, principalmente del Sureste.

“Es un proyecto totalmente al vapor, a la ligera que va a causar muchos estragos y lo estamos viendo; esto aunado a la sustentabilidad y ecología, que si no tenemos a un gobernante que lo dé todo, que inclusive ponga en peligro su integridad física, no vamos a lograr proteger el medio ambiente”, enfatizó.

“Eso sí, debe de respetarse el medio ambiente, porque no está de acuerdo con la destrucción repentina del trazo del tren maya en la zona del tramo 5, que va de Cancún a Tulum, deben de evaluarse las opciones porque Quintana Roo es muy frágil en su medio ambiente”, puntualizó.

Agregó que el comentario está basado en su experiencia de limpiar el Centro de transferencia de Holbox; y que a pesar de ser acusado de ecocida por varios diputados, pero al ser supervisado por las instancias federales, no encontraron la presunta basura enterrada.

“El caso quedó cerrado y Holbox limpio y por eso invito a los empresarios a romper esquemas por el bien de la gente”, aseveró.

“Hace unos meses yo viví algo tan impresionante, no sé por qué pero hay algo que se mueve en mi interior lo voy a hacer, siempre buscando la justicia y el bienestar de la gente, de los empresarios para que esto funciones; no me importa si afecto a otras personas, el sitio de transferencia le puse todo mi empeño porque tenía más de 70 mil toneladas y lo limpié”, comentó.