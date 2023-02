CANCÚN, 26 de febrero.— Más de 6,000 personas participaron en una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en el centro de esta ciudad, en donde se llamó a los mexicanos a no depositar sus esperanzas en alianzas partidistas o milagros.



“El futuro de México está en nuestras manos, en nuestro voto, en nuestra capacidad de movilización para defender nuestras instituciones”, dijo el único orador de la sociedad civil de la jornada.

“El voto es el único medio para evitar la pérdida de la libertad de México. No esperemos milagros venidos de oraciones y tampoco dependamos a alianzas entre partidos políticos”, agregó.

La concentraron de hoy es la más grande que haya organizado la sociedad civil en la historia de Cancún.

La manifestación comenzó en la plaza de la Reforma, en el palacio municipal y luego los manifestantes marcharon hacia el sur por la avenida Tulum hasta llegar al cruce de la avenida Cobá, donde se ubica el monumento al diálogo Norte-Sur que rodearon.

En todo momentos los manifestantes estuvieron lanzando consignas a favor del INE y en contra del llamado plan b, un conjunto de reformas a leyes secundarias primitivas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, según especialistas, contravienen a la Constitución General.

La concentración contó con la presencia de políticos, incluyendo a las ex candidatas del PRI y del PAN-PRD a la gubernatura, Leslie Hendricks Rubio y la diputada federal Laura Fernández Piña, respectivamente, así como la dirigente estatal priísta Candy Ayuso. La senadora panista Mayuli Martínez Simón y la panista Yolanda Garmendia también estuvieron presentes. Además, algunos empresarios como Abelardo Vara, ex líder de los hoteleros, Francisco Córdova Lira, vinculado al grupo Xcaret, y el notario Benjamin de la Peña Mora, promotor del rally Maya y padre de José de la Peña, asesor del gabinete de seguridad de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, participaron en la concentración.