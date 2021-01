La isla de Holbox atraviesa una franca recuperación turística, sin un solo fallecido por covid-19, gracias a que desde el principio de la pandemia se limitó la llegada de visitantes y a la rigurosa aplicación de todas las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades estatales.

“Desde que comenzó la pandemia cerramos los accesos a los foráneos, se recibía únicamente a los locales que ya habían salido, pero ya estamos abriendo nuestras puertas con todas las medidas de salubridad que el gobierno implementó, como el lavado de manos, desinfección de embarcaciones, automóviles, taxis y uso de cubrebocas”, indicó Nivardo Mena Villanueva, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, municipio del que Holbox forma parte.

Dijo que el turismo europeo es el que siempre ha llegado a Holbox y continúa llegando, pero que también han estado recibiendo últimamente a turistas estadounidenses y canadienses debido a que en la Riviera Maya no hay muchas opciones.

“Holbox es un gran hotel único, lleno de atractivos que se pueden disfrutar caminando, con paisajes maravillosos”, destacó.

Apuntó que tanto la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya como el sector salud, el gobierno del Estado y el municipal que preside han tenido que adaptarse a la pandemia, y que no han descansado en la búsqueda de opciones y soluciones a retos como la prueba negativa de covid-19 que a partir del día 26 de este mes exigirán los Estados Unidos a todos los que entren o regresen a ese país.

“Ya estamos listos con doctores para que el turista puede venir con confianza y sepa que puede llevarse su prueba a regreso a su país de origen”.

Destacó que tanto turistas como lugareños han acatado las medidas sanitarias y que hasta el momento no se ha dado un solo fallecimiento en Holbox; sin embargo, destacó que no hay que bajar la guardia, pues si bien el virus puede presentarse con síntomas leves en adultos jóvenes, no es lo mismo para adultos mayores, por lo que es importante cuidarse.

“Hay que reconocer que los hoteleros y restauranteros tienen un protocolo muy estricto para que el turista se sienta seguro”, concluyó.

Fuente: Galu Comunicación