Chetumal, 20 de agosto.— La Asociación de Hoteles y Moteles del sur del Estado consideró que es precisamente ahora cuando se debe dar más impulso al posicionamiento turístico de esta región del Estado, en mercados como la Ciudad de México, Guadalajara, la Península de Yucatán y Belice, en lugar de frenar la promoción turística.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona centro y sur de Quintana Roo, Deborah Angulo Villanueva, dijo que mientras “más tarde estemos en la mesa del consumidor, más tardará la reactivación del sector turístico”, y los prestadores de servicios seguirán padeciendo los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19.

Refirió que en estos momentos es que los viajantes están limitados para salir de sus lugares de origen, es cuando se debe aprovechar para abarrotarlos con marketing y así tener bien posicionada la marca de los destinos del sur de Quintana Roo, para cuando ellos dispongan vacacionar una vez que mejoren las condiciones sanitarias.

Angulo Villanueva abundó que lo importante es medir adecuadamente y canalizar los recursos hacia mercados seguros, como los ya mencionados, con el objetivo de alcanzar favorables porcentajes de ocupación.

Lo anterior al no coincidir con las declaraciones que hiciera en días pasados el presidente del Consejo de Promoción Turística, Darío Flota Ocampo, en el sentido de mantener frenadas las campañas de posicionamiento de destinos como la Costa Maya, Chetumal y Bacalar al considerar que no es redituable por no haber condiciones de seguridad sanitaria para los visitantes en sus lugares de origen. (Galu Comunicación)