Huay-Pix, 28 de septiembre.— La liberación de un sujeto acusado de diversos delitos cometidos en esta comunidad de Othón P. Blanco, propició que María Isabel R. P. iniciara una huelga de hambre en el paso peatonal de Huay Pix.

El acoso, robo y amenazas de muerte recurrentes de parte de un presunto ladrón, identificado como R.K.C. (a) “El Colibrí”, motivó a María Isabel R.P. a ponerse en huelga de hambre, dado que ha sido víctima de robo, en por lo menos 12 ocasiones, la más reciente por parte de este sujeto, quien se metió a su hogar la semana pasada.

Sin embargo, la mujer recibió el apoyo de sus vecinos, quienes lo detuvieron y de manera inmediata lo entregaron a la Policía Quintana Roo, pero el presunto ladrón fue liberado casi de inmediato.

María Isabel interpuso su querella ante el Ministerio Público (MP) el pasado viernes, sin embargo, el sujeto fue liberado en menos de un día.

Al encontrarse nuevamente en la calle, el sujeto fue a amenazarla y gritarle improperios a su casa, pero antes de retirarse se levantó la camisa y le dejó ver una pistola calibre .38, por lo que teme represalias.

“Tengo miedo por mi integridad… Temo por mi vida… Se lo llevó la Policía y ahora está libre… Estoy desesperada y por eso me puse en huelga de hambre desde ayer, porque ya no sé qué hacer… Ya hasta pienso en irme a vivir a otro lado porque no hay quien lo frene”, comentó. (Infoqroo)