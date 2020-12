Con la huelga que hizo personal de la empresa Ultramar, que ocasionó que Isla Mujeres quedara incomunicada y miles de trabajadores no pudieran realizar el cruce para acudir a sus labores, el presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, dijo que solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que brinde la entrada a otra empresa de transporte marítimo y que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo modernice la terminal marítima de Puerto Juárez.

Asimismo, recordó que la empresa Marinsa brindó también el servicio de transporte marítimo de pasajeros hacia Isla Mujeres, pero que no funcionó debido a que no tenía suficientes embarcaciones, además de que las terminales marítimas de Puerto Juárez y de Isla Mujeres no están rehabilitadas.

“En este tema realmente hay un monopolio que presta un pésimo servicio a los isleños, no les importa que prestan un servicio público, de transporte marítimo, lo manejan como un negocio a conveniencia de la empresa”, refirió.

Carrillo Soberanis dijo que por el momento no hay otra compañía que brinde el servicio de transporte marítimo de pasajeros hacia Isla Mujeres, solamente está el de carga, cuya base se encuentra en Punta Sam, por lo que no tienen opciones de cruce cuando pasa este tipo de situaciones.

Cabe mencionar que la huelga de los trabajadores de Ultramar obedece a que no se les has pagado prestaciones, como utilidades del año pasado y de este, aguinaldo y comisiones por el trabajo anterior a la pandemia.

Se calcula que son un promedio de siete a ocho mil personas entre locales y turistas las que diariamente se movilizan entre Cancún e Isla Mujeres mediante esas embarcaciones, situación que afectó por un lado a los locales que utilizan este medio para trasladarse a sus fuentes de trabajo y, por otro, a los paseantes que resultaron afectados en sus paseos.

Fuente: Infoqroo