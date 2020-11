El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), en Sesión Extraordinaria aprobó el acuerdo para el procedimiento de selección de aspirantes a ocupar los cargos de Coordinadora o Coordinador PREP del Proceso Electoral Local ‪2020-2021, el Instituto establecerá el proceso de reclutamiento y selección de los recursos humanos necesarios para implementar y operar dicho programa, así como proporcionar capacitación al personal o prestadores de servicios involucrados en el proceso técnico operativo.

Aunado a lo anterior, las personas interesadas en desempeñar las referidas actividades deberán cumplir al menos, con los requisitos siguientes: tener la ciudadanía mexicana y el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; no haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los últimos cuatro años, y no ser Consejera o Consejero propietario o suplente, de algún Consejo Electoral local, Distrital, estatal o municipal.

En otro punto del orden del día, el Consejo General determinó respecto al convenio de colaboración interinstitucional para la cesión a título gratuito del uso del software de gestión documental electrónica con el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

Dicho software, desarrollado por el IEEC, permite dar seguimiento a la gestión documental electrónica de oficios, circulares y demás documentación recibida institucional, permitiendo su control y seguimiento.

Como último punto del orden del día, el Consejo General determinó el procedimiento de selección de Congresistas Juveniles que integrarán el 5° Congreso Juvenil de Quintana Roo 2020, conforme a la convocatoria emitida por la XVI Legislatura del Estado.

En este sentido y conforme a la Convocatoria de dicho certamen, hasta el 26 de noviembre del presente año, el Instituto y las Unidades Administrativas Municipales vinculadas a la atención de la Juventud, deberán recibir las propuestas y la documentación respectiva de cada uno de los participantes.

En el caso del Instituto Electoral de Quintana Roo, las y los jóvenes que participen, las propuestas podrán ser entregadas en las oficinas centrales de este Instituto, sito en Avenida Calzada Veracruz No. 121 esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo de esta Ciudad de Chetumal, a través de la Oficialía de Partes en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

No obstante y en virtud de las circunstancias actuales derivadas de la contingencia sanitaria causada por el COVID 19, las y los jóvenes interesados en participar, igualmente podrán remitir sus propuestas y documentación vía correo electrónico a la Dirección en los siguientes correos: cultura.politica@ieqroo.org.mx y/o capacitacionieqroo@gmail.com. Las Unidades Administrativas Municipales vinculadas a la atención de la juventud que reciban propuestas cuya modalidad especifique el participante sea por distrito electoral, deberá remitirse a la brevedad vía correo electrónico a la Dirección a las direcciones de correo antes precisadas.

El procedimiento de selección, conforme lo establece la Convocatoria, se llevará a cabo del 26 de noviembre al 3 de diciembre del año en curso, la cual consistirá en revisar que las propuestas legislativas presentadas cumplan con todos los requisitos formales establecidos en la Convocatoria.

Se dio a conocer que la evaluación de las propuestas legislativas, las cuales se llevarán a cabo por el grupo evaluador, integrada por los Consejeros Electorales: Juan César Hernández Cruz; Adrián Amilcar Sauri Manzanilla y Jorge Armando Poot Pech. Los criterios de evaluación, calificarán originalidad, exposición de motivos, impacto y relevancia social, entre otros.