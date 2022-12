CHETUMAL, 8 de diciembre (Mayra Cervera).- Las agresiones contra operadores del transporte urbano y de traslado de personal se ha intensificado en los ultimos dias de parte de concesionarios de taxi, principalmente en Cancún, sin que alguna autoridad estatal o municipal pueda intervenir.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo ha adoptado una postura pasiva al no sancionar a los agresivos ruleteros, a pesar que la ley en la materia establece sanciones severas como el retiro de la concesión, además que desde los ayuntamientos se ha solicitado la intervención de este organismo para poner orden en el transporte público.

Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Imoveqroo, justificó que mientras no exista una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y está no abra un proceso de investigación donde le sea solicitada su participación, está impedido para actuar en consecuencia, al no existir flagrancia.

El funcionario dijo de actuar por cuenta propia, el Instituto de Movilidad estaría cayendo en un exceso de sus facultades, aún y cuando la Ley le permite hacer lo conducente, en el sentido de poder cancelar concesiones a raiz de este tipo de conductas agresivas, que también afectan el libre tránsito de terceros

El terrorismo y persecusión que han emprendido concesionarios del servicio de taxi, principalmente en la zona norte del Estado, donde se ha documentado la detención y agresión también en contra de supuestos operadores de UBER y hasta de operadores de transporte turístico con permiso federal.

Hasta la fecha ningún expediente o indagatoria se ha iniciado en contra de taxistas o algún transportistas responsable de los conatos de bronca o generadores de violencias que afectan a la poblacion, al turismo y la imagen internacional de los destinos de esta entidad.

A pesar de que finales de octubre, desde ayuntamiento de Benito Juárez, su presidenta, Ana Patricia Peralta advirtió Mano dura y retiro de concesiones para evitar afectaciones a la seguridad de usuarios de parte de cualquier transportista.