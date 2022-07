CANCÚN, 18 de julio.- Los trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún y Cozumel, esperaban que con la salida de Raúl Bermúdez Arreola, acabaría la corrupción y el tráfico de influencias al interior de la dependencia que dirige Javier May Rodríguez.

Sin embargo, según fuentes al interior de Fonatur, la llegada de Miren Eukene Vicente Ertze a principios de año al Centro Integral Planeado (CIP) Cancún, sembró la esperanza de que ahora sí, los principios de la Cuarta Transformación (4T) de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” serían una realidad, pero meses después, denuncian que la corrupción aumentó con el llamado “robo hormiga”.

Según las fuentes al interior de Fonatur, la delegada tiene conocimiento de la venta que realizan los trabajadores sindicalizados de los cocos que bajan de los 27.5 kilómetros del bulevar Kukulcán, además de los de las principales avenidas y del Malecón Tajamar.

Pero eso no es todo, con la complacencia de la protegida del director general, Javier May Rodríguez, los proveedores y los constructores de obras en Fonatur, son empresarios recomendados por Miren Eukene Vicente Ertze, pues según están juntando el dinero para la campaña de May Rodríguez en Tabasco.

Hay que recordar que Miren Eukene Vicente Ertze fue directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Comalcalco y fue destituida en diciembre pasado por quejas porque no gustaron sus manejos; además de la falta de respeto a los contratos y la presunta corrupción en el manejo de la dependencia.

Su cercanía con el senador con licencia no es de ahora, sino que ha venido trabajando en Comalcalco, Tabasco desde que Javier May Rodríguez fue presidente municipal de 2015-2018; y ahora la coloca en el CIP-Cancún de Fonatur, con la finalidad de recaudar fondos para la campaña.