Puerto Morelos, 23 de julio.- Bajo la premisa de pasar de una protección civil reactiva a preventiva, se impartió en Puerto Morelos un curso dirigido principalmente a madres de familia, con el objetivo de evitar accidente en el hogar y con ello proteger la integridad física de sus integrantes.

La sesión, realizada en la sala de cabildo del Palacio Municipal, estuvo a cargo del coordinador de Protección Civil, Guillermo Morales López, quien dijo que el 85 por ciento de las emergencias caseras ocurren en la cocina, por eso recomendó disminuir, lo más posible, la presencia de menores en esa área al ser los niños, la mayoría de las víctimas.

Durante el curso, los asistentes pudieron conocer los principales puntos y medidas de seguridad que deben aplicar en los hogares, en la comunidad y centros laborales.

“En su mayoría, los accidentes en el hogar pueden prevenirse al ser caídas, intoxicaciones, quemaduras, incendios, explosiones, electrocución y asfixia respiratoria, entre otros”, indicó.

Respecto a las medidas de prevención que sugirió aplicar en el hogar, mencionó revisar las instalaciones eléctricas, que el tanque de gas esté fijo, en un lugar ventilado, conectado a la estufa con mangueras hechas específicamente para eso, y alejados de fuentes de calor.

También, no acumular toma-corriente en un solo enchufe, desconectar los aparatos eléctricos si hay ausencias prologadas en casa o tormenta; no tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas y no usarlos si se está descalzo; en caso de hacer trabajos eléctricos bajar el interruptor de energía.

Al hablar de la combinación de líquidos o sustancias para lavar baños o áreas cerradas, se indicó que no se deben mezclar químicos pues los gases que generan podrían causar daños físicos irreversibles o hasta la muerte al ser inhalados.

“Siempre debemos evitar que los niños jueguen con objetos puntiagudos o con filo y disminuir todos los riesgos que hay para ellos en casa, por ejemplo, cubrir los enchufes”, indicó.

Luego de remarcar la importancia de fomentar en los menores la costumbre de no hablar con extraños ni aceptar regalos y no dar información por teléfono, comentó que es necesario establecer en cada familia un plan y código de emergencia que cada uno deberá desempeñar, así como tener a la mano y a la vista una lista de los números de emergencia.

Al hablar sobre el ámbito laboral, Guillermo Morales dijo que como empleados hay que saber la ubicación de las salidas o escaleras de emergencia, de los extintores y los puntos de reunión que haya establecido la empresa en caso de un desalojo. (Infoqroo)