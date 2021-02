A pesar de la pandemia de Covid-19, el Gobierno del Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, cerró 2020 con más mil 800 gestiones y 100 mil apoyos alimentarios entregados a todos los sectores de Cozumel y en este 2021 fortalece las acciones de beneficio social y atención directa a favor de la población en situación vulnerable de la isla.

En el marco del programa “Un día en Desarrollo Social”, en el que, personalmente el Presidente Municipal atiende a quienes asisten a esas oficinas, Pedro Joaquín Delbouis, dijo que, ante el panorama adverso que prevalece por la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento fortalece su apoyo a la gente que más lo necesita y en lo que va del año se han realizado más de 360 gestiones.

“Estamos conscientes de que la situación afecta a todos los sectores; sin embargo, como Gobierno Municipal enfocamos acciones que coadyuven a elevar la calidad de vida de las familias en la isla, como es la gestión social activa y la atención directa, ofrecer servicios públicos de calidad, brindar seguridad y un destino confiable a nuestros turistas, lo que se traduce en bienestar para la población”, dijo.

En ese sentido, habitantes de la isla que fueron beneficiados con gestiones realizadas por el Ayuntamiento formularon un reconocimiento al Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, por el trabajo que realiza a favor de la gente que más lo necesita, sobre todo en estos tiempos de pandemia por el Covid-19.

“Muchas gracias Presidente, por el trabajo que está realizando a favor de quienes menos tienen. A mí en esta ocasión me apoyó con un medicamento”: Benjamín Hernández Hernández, vecino de la colonia San Gervasio.

“Este día el gobierno de Pedro Joaquín me ayudó con la medicina que tanto me hace falta, en verdad muchas gracias por esto, ya que por la pandemia hay muchas personas que no tenemos los recursos económicos necesarios para pagar cantidades elevadas en cuestión de salud”: Nayeli Noh Camal, habitante de la colonia Emiliano Zapata.

“Me brindaron apoyo para unos análisis clínicos y por eso le estoy muy agradecida Presidente, a pesar de cómo está la situación por la pandemia, usted está ayudando a la población que más lo requiere”: Alicia Herrera Arcique, habitante de la colonia 10 de Abril.

“Le agradezco mucho al Presidente Municipal por la ayuda que nos está dando en artículos de higiene personal en beneficio de mi mamá, quien sufre parálisis cerebral. La situación ahora es muy difícil, pero él desde su gobierno siempre busca la forma de apoyar a la gente”: Gaspar Uicab Chi, habitante de la colonia Miraflores.

“Nos ayudaron con medicamentos que mi mamá necesita, que son costosos y difíciles de conseguir. En verdad muchas gracias por todo lo que está haciendo por las personas que más lo necesitan, en mi caso además de esta ayuda, fui una de las beneficiadas con el programa de asistencia social ‘Podemos Juntos por tu Familia`”: María Carrillo Angulo, habitante del fraccionamiento Caribe.

“La verdad, me daba mucha pena pedir ayuda para unos medicamentos; sin embargo, hoy estoy muy agradecida con el Presidente Municipal, porque en verdad que sí está apoyando a las personas que lo necesitamos en estos momentos”: Rodi del Carmen Catzín, vecina de la colonia Adolfo López Mateos.