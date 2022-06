CHETUMAL, 13 de junio.— El PAN impugnará la asignación de las diputaciones plurinominales que realizó el Instituto Electoral de Quintana Roo, debido a que el método y forma utilizados dañan los intereses panistas, informó su presidente estatal Faustino Uicab Alcocer.

“Estamos dentro del plazo para presentar una impugnación sobre el reparto que hace el IEQROO de las diputaciones plurinominales. Le corresponde al PAN un espacio más por la vía de representación proporcional, es claro y desde luego que se tiene que tomar en cuenta el porcentaje de la votación”, señaló.

Indicó que estarán presentando el recurso en primera instancia ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y en caso de no tener una respuesta favorable, acudirán a la siguiente instancia.

Detalló que, además, las denuncias que se presentaron durante la campaña siguen su curso, son cuatro en total. Indicó que hay evidencia de que hubo coacción del voto, y el caso más fuerte es el del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Al mismo tiempo que realizamos esta defensa jurídica, en el PAN estamos trabajando con la militancia, revisando los números de la elección a detalle, y hacer el análisis casilla por casilla, cuál fue la respuesta de los ciudadanos”.

En este sentido, indicó, lo que queda claro de lo resultados de las votaciones del 5 de junio es que los ciudadanos no salieron a votar, ganó el abstencionismo con prácticamente el 60%.

“No hay contrapesos y no estamos seguros de que vayan a tomarse las mejores decisiones para mejora de los quintanarroenses. Y ese el trabajo que como oposición tenemos que hacer, seguir defendiendo a nuestro Estado del autoritarismo y del mal gobierno”, finalizó.