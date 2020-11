Cancún, 2 de noviembre.— El nombramiento de la directiva del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, encabezada por Alma Anahí González Hernández, presidenta y Jorge Parra Moguel, secretario, es una “afrenta” a la militancia porque se hizo “en lo oscurito” y será impugnado, afirmó el senador José Luis Pech Várguez.

Es un desacierto de la directiva nacional que va de salida y preocupa porque no contribuye a calmar los ánimos entre la base de Morena, insistió. Es un nombramiento “en lo oscurito” porque ni el Consejo Político Nacional (CPN) ni el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se han podido reunir debido a la pandemia.

En entrevista para Radio Fórmula, dijo que los integrantes del CEN se han intentado reunir de manera virtual, pero aunque lo hicieran no sería legal porque los estatutos no consideran una reunión de ese tipo, de modo que tienen que ser presenciales y eso no se ha podido hacer por la pandemia y por la misma división que prevalece en ese órgano.

En consecuencia, el Consejo Político tampoco se ha podido reunir y están sacando comunicados sin firmas del CEN, como ocurrió con el nombramiento de la directiva, en el que sólo aparecen el presidente y alguien que lo acompaña. Eso hace que la militancia desconfíe de lo que está ocurriendo, porque saben que es una directiva que ya se va y lo que hace sólo responde a ciertos intereses, continuó.

El senador morenista lamentó la situación y pidió calma, que la directiva espere el nombramiento formal, que vendría con la nueva directiva electa, a fin de asumir normalmente, porque, de lo contrario, parecería que se están metiendo “por la puerta de atrás”, con nombramientos que lastiman a la militancia.

Asimismo, dijo que no tiene nada contra Anahí González, es una mujer y una militante distinguida de Morena a quien conoce bien, pero señaló que hay dudas sobre la militancia, incluso, de algunos de las personas que llegan con ella.

También dijo que una designación correspondería al CEN, pero no se ha podido reunir físicamente y no puede hacerlo de manera virtual, dado que los estatutos no se hicieron para una situación como ésta.

Una reunión virtual no es válida, pero incluso en éstas no se han reunido todos los integrantes y eso explica por qué los documentos que están presentando no tienen las firmas debidas. “Esto va a llevar a impugnaciones”, subrayó.

Yo diría a cualquiera que quiera ser dirigente que sea cuidadoso de su prestigio y que no se desespere. Llegar impugnado no tiene sentido, no abona a la cohesión de la militancia. En una semana o 10 días llegará la nueva directiva y tomará las medidas que corresponden, destacó.

Sabemos que el Estado no ha tenido Comité Ejecutivo ni Consejo Político y, en consecuencia, no puede hacer nombramientos, y también que nos vamos a ir hasta el 2021. Va a llegar una directiva que conduzca los trabajos electorales hasta el 2021 y después de eso pasaremos a la elección con delegados y todo lo que viene, comentó.

Esperemos que para entonces ya no esté la pandemia y que podamos hacer las reuniones distritales, la estatal, para elegir a los delegados que van a constituir el nuevo Comité Ejecutivo Estatal.