Cancún, 17 de agosto.— El senador José Luis Pech Várguez, manifestó su inconformidad con el principio de acuerdo en el reparto de posiciones para conformar el Comité Directivo Estatal de Morena, luego de una reunión que se llevó a cabo ayer con miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“La intención de esa reunión, quiero pensar, es una decisión que toma la delegada con sus asesores en tratar de involucrar a los prospectos más fuertes que hay en el estado para la gubernatura, con el fin de discutir, de una forma más efectiva, la coordinación política para el partido. El problema es que, si bien la intención podría ser buena, puede dejar fuera a algunas personas, pero también tiene el sesgo de inclinar la balanza a favor de algunos integrantes; yo siento que el esfuerzo era intentar eso pero, lamentablemente en este caso, hay un desequilibrio y esto no me parece correcto, no avalo la decisión que se tomó” , subrayó.

En entrevista para el informativo matutino Pulso AM, el senador Pech desaprobó la decisión de que la Secretaría de Finanzas quedara a cargo de Ricardo Velazco, puesto que “no puede ser, por una parte, miembro de la coordinación política del partido y, por otra, secretario de finanzas”.

“Es lamentable que se abandone un proyecto fundamental; además, yo proponía que, en todo caso, las designaciones se hicieran por medio de una tómbola y que estuvieran sujetas a una auditoría mensual de resultados para evitar lo que ha pasado en el partido a nivel nacional; la tómbola no fue aceptada, fue una imposición, y yo, en particular, objeto la designación en la secretaría de finanzas de Ricardo Velazco”.

Al respecto, agregó, “yo ya estoy en un grupo que ha demandado a la delegada por el sectarismo con el que inició los trabajos; lamentablemente está pasando también a nivel nacional, y es triste porque demerita la efectividad y la forma de conducir el partido. No es tanto la demanda lo que nos importa, sino que la gente sepa lo que está pasando en el partido y que, al menos, José Luis Pech no es responsable de las decisiones que se están tomando. Ya han tomado la decisión, es responsabilidad de ellos; yo me hago a un lado, no estoy de acuerdo, ellos tendrán que afrontar los resultados”.