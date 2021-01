Habitantes de Mahahual reprocharon la falta de apoyo del gobierno del Estado, ya que no han sido atendidos al 100 por ciento las afectaciones derivadas de inundaciones a consecuencia de los temporales reportados el año pasado.

Una de las afectadas dijo que no es posible que el gobierno del Estado les niegue apoyo alimentario y económico, en tanto se recuperan no sólo de la pandemia de la covid-19, sino también de las inclemencias del tiempo, que dejaron viviendas afectadas con encharcamientos.

“Nos matan de hambre, porque desde que empezó la pandemia no hemos recibido apoyo, sólo una despensa y nada más. Los que no tenemos dinero nos morimos de hambre”, precisó una mujer de la tercera edad, quien prefirió omitir su nombre, pero se dijo cansada de que no les hagan caso.

Indicó que el gobierno del Estado los ha marginado y en este momento sólo tienen alimento gracias a empresarios extranjeros, quienes les dan cada semana una despensa y les ofrecen alimentos a cambio de una módica cuota de recuperación.

“Por 40 pesos nos dan comida, tenemos desayuno y almuerzo por 40 pesos y eso los gringos lo dan, no el gobierno del Estado”, aseveró.

