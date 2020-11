Cancún, 16 de noviembre.— El huracán Iota, que el sábado se mantenía en categoría 1 y ayer subió a la 4 en la escala Saffir-Simpson, alcanzó la 5, anunció el gobernador Carlos Joaquín González, quien confirmó que el meteoro, por su trayectoria, hasta el momento no representa riesgo para Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo explicó, que de acuerdo con los reportes que tiene, el centro de la tormenta se localiza sobre el mar Caribe, a 840 km al sureste de Puerto Costa Maya.

Esta mañana el meteoro se aproximaba a Nicaragua, se encontraba a 235 km al sureste de Cabo de Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, en Centroamérica, con vientos máximos sostenidos de 257 km/h.

Se espera que mantenga la intensidad de categoría 5 –Iota es el primer huracán que en la temporada 2020 alcanza ese nivel– hasta que toque tierra esta noche en Nicaragua. La tormenta se desplaza hacia el oeste a 14 km/h.

Se trata, además, del huracán que se formó lo más tarde en el año que ha habido una categoría 5 en la Cuenca Atlántica, según el Centro Nacional de Huracanes.

El Frente Frío No. 13, localizado en superficie y ubicado en la porción norte, noreste y media de la vertiente del golfo de México, norte del golfo de México, norte de la península de Florida, se desplaza al Este-Sureste, generando ligero descenso en las temperaturas por la noche-madrugada, nubosidad variable con nubes de tormenta, lluvias acompañadas de chubascos con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, viento frío y arrachado del Norte y Noreste, pero no representa influencia sobre la Península de Yucatán y Quintana Roo.