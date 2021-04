Chetumal, 10 de abril.- Al menos 594 ciudadanos del Distrito 02 se quedarían sin votar, ya que aún no pasan a recoger sus credenciales de elector, que tramitaron hasta antes del cierre de la convocatoria realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), informó José Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de esa Junta Distrital.

Este día vence el plazo para que los ciudadanos que tramitaron su credencial ante el INE pasen a recogerla antes del cierre del módulo correspondiente, de lo contrario no tendrán el derecho a emitir su voto el próximo 6 de junio.

El funcionario indicó que en Othón P. Blanco quedan pendientes 342, en el municipio de Bacalar, 109; en Felipe Carillo Puerto, 54, y de Carlos A. Madrazo, 89 micas por entregar.

“Estas credenciales de elector fueron las que solicitaron los ciudadanos después de abrir el modulo que fue el 17 de agosto y al día de hoy no las han ido a buscar”, reiteró.

Crece Flota manifestó que todas las micas que no fueron recogidas serán resguardadas en una bóveda de seguridad hasta después del proceso electoral.

“Si van a la casilla no van a estar en lista de la lista nominal y no van a poder votar porque su credencial antigua no estará en la lista”, apuntó.

Por último, dijo que, a partir de este lunes, las oficinas alternas serán cerradas y solo estará operativa la de Chetumal de siete de la mañana a siete de la noche.

