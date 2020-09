Cancún.- “El segundo informe fue rápido y falto de información comprobable, no hay ningún un avance real y no solamente no reconoció los errores en los que ha caído su Gobierno, sino que no existieron propuestas para las familias, ni para el sector salud o económico, que se encuentran en situación franco desastre. Es evidente qué ante los hechos, al presidente se le acabó el discurso porque no tiene nada que informar, en estos dos años, lo hecho por su gobierno no aguanta un informe serio y con mediciones científicas”. señaló la senadora del Partido Acción Nacional por Quintana Roo Mayuli Martínez Simón”.

Manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de replantearse lo que su gobierno podría aportar al pueblo de México, sin embargo, es tanta su soberbia y mediocridad que prefirió retomar el tema de la corrupción y culpar al pasado antes que proponer verdaderas estrategias para levantar al país rumbo al futuro.

Durante los 19 meses de la administración de López Obrador el crecimiento económico del país es negativo, menor inversión extranjera directa, disminución histórica de la inversión productiva, pérdida de empleo nunca antes vista, violencia imparable y mayor endeudamiento diario a los mexicanos.

La legisladora del PAN señaló que es evidente que la prioridad del gasto público por parte de López Obrador no es ni la salud ni la economía de los hogares mexicanos, en su lugar, las prioridades del gasto público son: El Tren Maya, Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucia, lo que en esencia va a representar un mayor número de mexicanos que caigan en pobreza extrema o pasen de clase media a pobreza.

Puntualizó que, el informe fue más corto que una mañanera, simplemente porque en dos años no se ha visto ninguna acción que beneficie al pueblo de México, por el contrario, desde que inició su administración, cada vez hay más pobres y menos empresas que generen empleos.