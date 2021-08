Kantunilkín. 25 Agosto.- La Coordinación de Vectores en Lázaro Cárdenas inició una jornada de fumigación en todas las escuelas del municipio, para prevenir casos de Dengue, Zika y Chikunguya, ante el próximo regreso a clases, informó su titular, Clemente Xooc Hau.

El funcionario dijo que las fumigaciones iniciaron en las escuelas primarias, luego abarcarán las secundarias y el próximo viernes atenderán las escuelas de nivel preescolar, para que los espacios puedan estar libres de moscos portadores de varias enfermedades.

Dijo que se han coordinado con los directores de escuelas, a fin de evitar que el día que les corresponde fumigar sus planteles educativos no realicen actividad alguna, ya que, a pesar de que la sustancia no es toxica, puede resultar molesta y es preferible que los recintos educativos no estén ocupados.

Finalmente, agregó que pretenden realizar jornadas de descacharizacion en cada escuela, a fin de mantener limpios los patios y evitar enfermedades provocadas por el mosco, ya que la temporada de lluvias podría hacer repuntar los casos de esas enfermedades. (Infoqroo)