Cancún, 7 de enero.- El Instituto Electoral de Quintana Roo está listo para el proceso electoral que inicia mañana y lo hará con un partido local menos, Encuentro Social por Quintana Roo.

Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) confirmó que efectivamente, el partido perdió su registro en Quintana Roo luego de que en sesión extraordinaria, los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), ayer, se percataran que no cumplía con el número de afiliados que establece la Ley de Partidos Políticos.

“La ley electoral establece un porcentaje de afiliados que deben de tener los partidos políticos locales, que debe ser de aproximadamente 3500 para que puedan continuar con su registro; cuando el Instituto Nacional Electoral hace la verificación ven que , Encuentro Social por Quintana Roo no alcanza el .16%, le faltaron como 196 afiliaciones”, dijo.

Recordó que Encuentro Social por Quintana Roo tiene 4 días para interponer lo que considere necesario en contra de las determinaciones del Consejo General Electoral acerca de la baja de su registro y se pueda turnar el caso en los plazos que establece la ley a la autoridad jurisdiccional.

Sin Encuentro Social por Quintana Roo, en el proceso electoral que se inicia mañana para los representantes de los 11 municipios del Estado, y que coincide con las elecciones federales a diputaciones, se tendría 12 partidos políticos en el Estado, 10 nacionales y 2 locales.

De acuerdo con información que proporcionó, mañana 8 de enero vence el plazo para la solicitud de inscripción de los candidatos independientes y también se realizará la inauguración de las instalaciones para el inicio del proceso electoral en la que se va a renovar a los representantes de los 11 ayuntamientos.

Asimismo, se abre el plazo para la presentación de las solicitudes de coalición por parte de los partidos políticos, que vence el 14 de enero.

Acerca de los nuevos partidos, como Confianza por Quintana Roo, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México, dijo que no contarán con todo el financiamiento porque no tienen representación en el Congreso del Estado, pero sí tendrán la parte proporcional que la ley establece de un 30%, no así del 70% derivado del porcentaje de votación que se tuvo en la última elección.

Los partidos políticos de nueva creación tampoco pueden entrar en coalición con ningún partido político para contender en las elecciones, lo cual podrán realizar hasta el 2022.

Mayra Sanromán recuerda que vienen muy avanzados en el proceso, pues el año pasado se desarrolló la convocatoria para la integración de los 11 consejos municipales y la próxima semana iniciarán con las entrevistas con los aspirantes a ocupar los cargos de los mismos.

También dijo que en la convocatoria para los consejos municipales al principio no se tuvo la respuesta esperada en todos los municipios, por lo que se tuvo que abrir un periodo extraordinario y así tener el número suficiente para la valoración curricular de los aspirantes, que era como de 500 ciudadanos.

Añadió que la pandemia ha influido en la participación de los cargos, lo que consideró natural aún con los protocolos sanitarios implementados por el Ieqroo, que se seguirán aplicado en las actividades que se tendrán que realizar de la manera tradicional, no digital.

Ante la poca participación ciudadana en las casillas en las pasadas elecciones, la funcionaria hace un llamado a la ciudadanía a salir a votar y participar activamente en los procesos pues “finalmente el voto es el único medio que tenemos para evaluar el trabajo de los partidos políticos, hago un llamado a los ciudadanos para que participen y salgan a votar, que no se nieguen ese derecho”.