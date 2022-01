Las precampañas de diputaciones para el Proceso Electoral Local 2021-2022 permanecen vigentes desde el 12 de enero pasado, hasta el 10 de febrero venidero, informó el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Partidos Políticos, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

En ese sentido, dijo en un comunicado que, para comprender el inicio de las precampañas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 227 señala que se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos realizados por los partidos políticos, sus militantes y las precandidatas y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados.

Asimismo, se entienden por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos eventos en los que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidato a un cargo de elección popular.

En cuanto a lo relacionado con la propaganda de precampaña, dijo que, se entiende por esto, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido y el que señale la convocatoria respectiva que difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

De igual manera, explicó que la precandidata o el precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a lo que señala la ley y la normatividad interna de cada partido político, en el proceso de selección interna a cargos de elección popular.

El Presidente de la Comisión de Partidos Políticos, señaló ¿Qué sí y qué no pueden hacer las precandidatas y los precandidatos durante las precampañas?

Pueden recibir dinero de origen público y privado; realizar actividades para obtener el respaldo a su candidatura; tener acceso a los spots de radio y televisión que corresponden a los partidos en tiempos del estado; difundir propaganda de precampaña (debe señalar la calidad de precandidato); deben rendir informes al INE sobre sus ingresos y gastos, así como respetar el periodo establecido para las precampañas.

Por otra parte, el dinero privado no debe ser mayor al dinero público; no podrán hacer actos anticipados de campaña; no podrán contratar o adquirir propaganda en radio o televisión; no podrán otorgar artículos promocionales utilitarios, a menos que sean de materiales textiles; no podrán participar simultáneamente en dos o más procesos internos de partidos políticos, salvo que exista un convenio de coalición y no podrán gastar más del tope de gastos de precampaña establecido.