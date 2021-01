Cancún, 8 de enero.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), anunció una serie de estímulos fiscales que entraron en vigor el pasado 01 de enero y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, informó la titular de la dependencia, Yohanet Torres Muñoz.

“El propósito de los mismos es beneficiar a las familias quintanarroenses para que tengan seguridad jurídica y puedan cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, así como incentivar la actividad económica en el Estado, comercial industrial y servicios”, dijo en entrevista con el noticiero Origen.

Para tener acceso a estos estímulos fiscales, indicó, todos los interesados deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales estatales y acreditar que son residentes en el Estado.

“Tenemos estímulos verdaderamente importantes como el de la tenencia vehicular, que será del 100% para aquellos que no tengan adeudos y también para aquellas personas que compren vehículos nuevos durante todo el año, ya sea de contado o con algún financiamiento, y que registren ese vehículo en el padrón vehicular en un plazo no mayor a 30 días desde que se expide la factura, es muy importante que soliciten con tiempo la factura a la agencia para no exceder ese lapso”, recomendó.

Los morosos también tendrán beneficios, se les otorgará el 50% de descuento de enero a marzo y 40 % de abril a diciembre.

“También tenemos un estímulo para las arrendadoras de 50% de descuento para las que no tengan adeudos en años anteriores y cubran el pago de enero a marzo; 40% a los que tengan adeudos, de abril a junio, y de 35% los demás meses del año”.

Se decidió continuar con el subsidio del 100% al impuesto del libre ejercicio de profesiones para aquellos médicos y personal de cualquier área de la salud, en reconocimiento a labor que han prestado a la población durante la emergencia sanitaria.

Anticipó también que en el área de vivienda habrá diferentes subsidios.

“Todos los subsidios en materia urbanística o para la proyección de viviendas tienen un límite que puede ser igual o menor a $600,000; aquellas empresas que se dediquen a desarrollar vivienda contarán con subsidios en algunas acciones, que tendrán hasta el 100% de descuento en los actos registrables; asimismo continúa el programa de titulación hasta el 100% de la expedición de los títulos de propiedad”, informó la titular de la Sefiplan.

En relación con las licencias de bebidas alcohólicas, dijo que habrá importantes descuentos, por ejemplo, en los refrendos en envase abierto o copeo.

“El año pasado el pago que efectuaron fue de $7,400 y para este año quienes paguen de enero a marzo, pagarán $5,552 pesos”.

Aclaró que no hay ley seca y que la venta de bebidas alcohólicas continuará en tiendas de conveniencia, autoservicio o minisúpers de lunes a sábado de 9 a 22 horas y en horario extraordinario de las 22 a las 12 horas.

En el caso de los restaurantes también se incluye el día domingo, de 9 a 17 horas.

Sobre las clausuras de establecimientos de marzo de 2020 a los primeros días de enero de 2021, informó que hasta el día de ayer ya llevan más de 260 en diferentes operativos que diariamente se realizan en todos los municipios del Estado. Esas clausuras, dijo, han sido por diferentes motivos, una de ellas por aforo y medidas de higiene ante la actual contingencia sanitaria que vivimos.

Las clausuras por no cumplir con las disposiciones sanitarias ante la pandemia de covid-19 han sido 41 en total, 12 de ellas en Cancún, 3 en Puerto Morelos, 7 en Playa del Carmen y 19 en Tulum.

El detalle de los estímulos fiscales ya están disponibles en la página de la Sefiplan y en la del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo y están destinados a las Personas Físicas y Morales residentes en el Estado.