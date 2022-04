Cancún, 8 de abril (Infoqroo).- Organizaciones de la sociedad civil, representantes de cámaras empresariales, instituciones académicas y autoridades de los tres niveles de gobierno instalaron el Consejo Quintanarroense para la Construcción de la Paz y la Reconciliación (Coqpare).

Durante la sesión de instalación, el gobernador Carlos Joaquín destacó que este consejo es un espacio de encuentro de diálogo donde se fortalecerán la identidad, la dignidad, la independencia, la autonomía y la libertad de las personas.

“La paz no se construye sola. Necesitamos apostar a la solidaridad y la confraternidad de todas y todos, porque tenemos que promover la unión, no la segregación y la separación”, externó el mandatario, e instó a construir puentes de diálogo y no muros.