CANCÚN, 9 de noviembre (Infoqroo).- Karla Rivero González, titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de Quintana Roo, dijo que la reparación del daño a los afectados el nueve de noviembre del año pasado, en Cancún, no ha sido suficiente.

Según explicó, para que se tenga una reparación integral es necesario cumplir con cinco medidas específicas y en este caso, no todas fueron solventadas.

“La reparación integral requiere restitución de derechos, rehabilitación médica, psicológica y económica en todo aquello que les permite recuperar su proyecto de vida. También está la compensación en la que, de manera complementaria, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación acompaña a las víctimas ante las autoridades responsables”, añadió.

Entrevistada por Radio Fórmula, expresó que gracias al acceso al fondo de compensación se emitieron dictámenes de reparación integral y también se da asistencia médica especializada, medicamentos y atención psicológica. Sin embargo, no ha sido suficiente.

Karla Rivero enfatizó que espera que haya quedado muy claro a la autoridad responsable, que sucesos como el ocurrido en Cancún el año pasado no vuelvan a ocurrir.

“Actualmente se trabaja con las víctimas para lograr que queden satisfechas del daño que se cometió y además se manda el mensaje de que esto no vuelva a suceder”, reiteró, tras recordar que la Comisión Ejecutiva, creada mediante la Ley de Víctimas, inició operaciones desde 2016 y a la fecha lleva avances significativos.