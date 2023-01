CANCÚN, 23 de enero.— La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que ya se trabaja en establecer las sanciones a los taxistas que bloquearon la zona hotelera y el fiscal general Oscar Móntese Oca Rosales reveló que ya se están integrando carpetas de investigación.

En Chetumal, luego de presentar el Plan de Gobierno, Mara Lezama, quien no se había referido al conflicto entre taxistas y choferes de Uber, habló brevemente del asunto.

Dijo que ya se estaba trabajando en establecer las posibles sanciones y que estaba en espera de un reporte sobre los hechos.

Asimismo, en Cancún ofrecieron una conferencia de prensa la secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez y Montes de Oca.

El Fiscal comentó que se están integrando las carpetas de investigación para aplicar la sanción correspondiente para los taxistas que han agredido a choferes de Uber, o que participaron en la comisión de algún delito.

Sin embargo, no dio un número de cuántos expedientes han sido iniciados por este tema.

Por su parte, Cristina Torres Gómez declaró que no se permitirá que se vulneren las vías de comunicación del Estado, que es la ventana de México al mundo y que es parte esencial del turismo del Caribe.

Agregó que siempre se ha buscado mantener el diálogo y la libre manifestación de todos los grupos, sin que esto afecte a otros sectores y tal como fue el caso en zona hotelera, se decidió activar los protocolos correspondientes, mismos que no generaron afectación física a nadie.

Dijo que dependerá del grado de responsabilidad que haya tenido cada taxista para retirar las concesiones o la sanción que corresponda, antes de llegar a esto, primero se inicia con Fiscalía porque sí hay la comisión de un ilícito que lleve a determinada sanción, pero “será Fiscalía que lo solicite (al Instituto de Movilidad), para suspender las concesiones”, agregó.

“Esperamos que no haya más manifestación, y que el mensaje sea que la mesa de diálogo sigue tendida, que las puertas de Gobierno del Estado y todas las autoridades siguen abiertas, entendemos las inconformidades, pero al final de cuentas buscamos construir un Estado de paz, y que sea el ciudadano y turista quien decida el transporte”, citó la secretaria de Gobierno.