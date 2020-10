Chetumal, 26 de octubre.- Un grupo de sindicalizados del Congreso del Estado irrumpieron la conferencia de prensa “mañanera” de todos los lunes que ofrece el diputado Gustavo Miranda García para reclamar el pago de la jubilación de Guadalupe Aguilar Sosa en una sola exhibición.

Luego de lograr ingresar al recinto fue suspendida la conferencia de prensa, para que el diputado pudiera atender a los manifestantes.

Minutos antes de las 7:30 de la mañana, los sindicalizados llegaron a la sede del Poder Legislativo y a la hora de que trataron de ingresar, guardias de seguridad privada se los impidió, con el argumento de que en ese momento se realizaba una conferencia de prensa con el legislador.

Sin embargo, minutos después se les permitió el paso y la jubilada, Guadalupe Aguilar Sosa paso a tribuna a exponer su inconformidad y reclamar el pago en una sola exhibición de su jubilación, la cual es necesaria para pagar sus deudas y otros temas relacionados con el cáncer de mama que padece.

“Me ha dicho que me va a realizar el abono en pagos, además ya me exhibió en las redes sociales al mencionar lo que me va a pagar, exponiendo a mí y a mi familia. Le pido al señor sea empático y me pague en una sola exhibición”, detalló.

Por su parte, el legislador respondió que el tema se convirtió en una situación mediática.

Indicó que hay tres oficios donde se establece que el recurso se debió pagar en agosto y las administraciones pasadas debieron presupuestar el recurso, lo que no se encuentra establecido.

Sin embargo, la molestia de Aguilar Sosa y sus acompañantes aumentó, pues de los gritos previos a su acceso al inmueble, pasaron las palabras para impedir el desarrollo de la rueda de prensa, por lo que se tomó la determinación de suspenderla ante la evidente molestia del legislador, por lo que Miranda García decidió charlar en privado con la mujer afectada y líder sindical, Mercedes Hernández Ocejo, en su oficina para llegar a un acuerdo.

Posteriormente, al concluir la reunión se especificó que este mismo día estará finiquitado el pago.