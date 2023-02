CANCÚN, 28 de febrero.— Las autoridades de Cancún se encuentran investigando una presunta red dedicada a la explotación laboral infantil, según informó Adela Jiménez Izquierdo, directora del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) de la Secretaría de Seguridad Pública.

La investigación se inició después de que se detectara a personas obligando a menores de edad a pedir limosna en calles, restaurantes y tiendas de autoservicio.

Según Adela Jiménez, los responsables aparentan ser grupos vulnerables, como madres solteras que llevan a sus pequeños consigo. Las autoridades están trabajando de manera sigilosa debido a que las personas involucradas en la explotación laboral infantil huyen al ver los vehículos oficiales.

“El detalle es que ya nos conocen estas personas, ven la patrulla morada y salen corriendo, huyen, ya se la saben. La mayoría de los rescates o logros son por denuncias anónimas y redes sociales, así que intervenimos sin alertar”, subrayó Jiménez Izquierdo.

Aunque la investigación aún no ha dado resultados contundentes, las autoridades han identificado el modo en el que opera la red y han activado los protocolos en coordinación con el sistema DIF y la Fiscalía General del Estado.

En primer lugar, se atiende cualquier denuncia y se localiza al menor de edad. Si está en compañía de un adulto, se hacen labores de investigación y se verifica que la persona acredite su parentesco. Si el adulto no acredita su parentesco con el menor, se turna el caso a la Fiscalía y el menor queda a cargo del DIF debido a que se está cometiendo delito de explotación.

Jiménez Izquierdo también aclaró que existen casos en los que los mayores de edad sí acreditan el parentesco con el menor, pero esto no significa que no estén cometiendo delito, ya que también se trata de explotación infantil laboral.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, en caso de detectar algún tipo de situación sospechosa, lo reporten de manera anónima para evitar la revictimización de los menores involucrados.