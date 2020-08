Kantunilkín, 31 Agosto.- .-Una veintena de personas que padecen alguna dificultad visual permanecen abandonadas y en condición vulnerable durante la presente contingencia que les ha impedido la posibilidad de seguir trabajando, dijo Juan de Dios Náhuat Canché.

El representante de la agrupación, conocida como “Amigos de la Esperanza”, explicó que ante la pandemia por la COVID-19, dejaron de elaborar piñatas que antes vendía en buen número.

Señalo que antes de la pandemia, este grupo se dedicaba a elaborar piñatas que ponían a la venta en la misma comunidad para poder sostenerse económicamente.

Náhuat Canché agregó que, además, hasta el momento no han recibido apoyo alguno económico o en especie para sobrevivir en esta pandemia.

“Gracias a mis vecinos que me traen comida o me hablan para hacer pequeños trabajos en sus casas o en el patio de sus viviendas puedo subsistir, ya que me regalan algunas cosas para poder comer”, admitió.