CANCÚN, 9 de marzo. The Home Depot, la tienda para mejoras en el hogar número uno en México, robustece su presencia en el país con la apertura de su cuarta tienda en el estado de Quintana Roo y la 135 a nivel nacional, gracias a una inversión de $440 millones de pesos y la generación de 112 empleos directos.

Dicha apertura forma parte del plan de inversión en el país por $3,700 millones de pesos durante 2023, para ampliar su presencia en el país, abrir nuevas tiendas, reforzar su cadena de suministro, fortalecer su estrategia de retail interconectado y mejorar sus indicadores de servicio al cliente.

La apertura de la tienda se realizó con el tradicional corte de madero y contó con la presencia de varios representantes de la empresa, incluyendo a José A. Rodríguez Garza, Presidente y Director General; Érika Díaz, Vicepresidenta de Mercadotecnia, Venta en Línea y Servicios Especiales; y Gabriel López Negrete, Vicepresidente de Comercialización.

“Estamos muy entusiasmados de abrir nuestra segunda tienda del año. Queremos seguir creciendo y estar cada vez más cerca de nuestros clientes para ofrecerles la mejor experiencia. Con la apertura de esta tienda, reafirmamos nuestro liderazgo en el mercado de productos de mejora para el hogar e impulsamos la generación de empleo y la actividad económica del Estado”, mencionó José A. Rodríguez, Presidente y Director General The Home Depot México.

Con esta nueva tienda, The Home Depot supera los $1,200 MDP invertidos en el estado para operar 4 tiendas, incluyendo 2 en el municipio de Benito Juárez (Cancún), 1 en Playa del Carmen y una más en Chetumal.

La nueva tienda está ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio y permitirá a la empresa brindar la mejor experiencia a sus tres tipos de clientes: Hazlo tú mismo (Do it yourself – DIY), Oficio y Profesionales (Pro).

Son más de 6,000 m² de piso de venta en el que se ofrecerá la mejor propuesta de valor para los proyectos de construcción, remodelación y decoración, a través de más de 35 mil productos de la más alta calidad, a los precios más competitivos y con las mejores garantías.

La tienda incorpora diversas capacidades y características que la marca ha puesto en marcha con la finalidad de facilitar la visita de clientes a tienda, como una nueva señalización que permite encontrar con mayor rapidez los productos; un nuevo diseño de la línea de cajas que hará más eficiente el momento del pago; y la compra exprés de materiales de construcción, que permite al cliente ordenar productos directamente en el patio de materiales y recibir la carga en su vehículo.

A través de su estrategia de retail interconectado, la compañía busca ofrecer la mejor experiencia de compra en sus canales digitales y tiendas físicas, permitiendo que sus clientes puedan hacer una compra en línea y recogerla en tienda o solicitar recibirla en el domicilio sin costo (en compras a partir de $699 pesos); comprar en línea productos que no se encuentran en piso de venta a través de su catálogo extendido; incluso, conocer en qué pasillo de su tienda preferida se encuentran los productos que busca.

Hace unos meses se llevó a cabo la apertura de su nodo logístico ubicado en Puerto Morelos. Dicho nodo cuenta con una extensión de 10,000 mts2 y tiene la capacidad de manejar productos complejos, voluminosos y pesados lo cual permite atender más rápido a los mercados de la región. Esta apertura forma parte del ambicioso plan de fortalecimiento de la red logística de la empresa de $1,000 MDP, que arrancó en el año 2020 y se extenderá hasta el 2025.

The Home Depot cuenta actualmente con 135 tiendas en las 32 entidades del país, 2 Centros de Distribución Multicanal, 8 Centros Logísticos especializados y 19,500 asociados. Desde que llegó a México en el año 2001 ha invertido más $45 mil millones de pesos. Asimismo, planea acelerar aún más su plan de expansión en el país, al abrir más tiendas y llegar a 150 en menos de 5 años.

Además de generar inversión, empleos de calidad y desarrollar proveeduría local, The Home Depot implementa programas de Responsabilidad Social para beneficiar a las comunidades donde tiene presencia. Prueba de ello es la donación de más de $20 millones de pesos en mercancía a más de 175 instituciones sin fines de lucro en el Estado para mejorar sus instalaciones, recuperar espacios públicos y beneficiar a la comunidad en temas de vivienda, educación y salud.

The Home Depot tiene en su sangre naranja el valor de Devolver a la Comunidad. Por ello; incluso antes de su apertura, la tienda Colosio llevó a cabo un Equipo Depot, el 24 de febrero, en el Parque Alfredo V. Bonfil en el que realizó actividades de pintura, jardinería y limpieza para mejorar sus instalaciones.