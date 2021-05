CANCÚN.– Aunque en Benito Juárez hasta hoy no hay una cifra oficial de animales en situación de calles, se calcula que en Cancún hay cerca de 50 mil animales que viven en esa condición y muchos de estos tuvieron hogar en algún momento, pero fueron abandonados, por falta de tiempo o recursos.

Ante esta realidad, el candidato a presidente municipal en Benito Juárez por el Partido Fuerza por México (FXM), Issac Jánix Alanís reafirma su compromiso del proyecto “PecLand” (tierra de perros), que busca erradicar el maltrato animal y garantizar su salud, terminando con la nula atención que hoy se tiene con los mejores amigos del ser humano.

“Desde los primeros días de mi gobierno organizaremos brigadas de esterilización masivas y chequeos veterinarios a los perritos y gatitos que se encuentran en estados de calle y delicados. Trabajaremos con empresarios y todos los ciudadanos que quieran unirse para lograr que nuestra ciudad sea totalmente petfriendly y entre todos erradicaremos la violencia a los animales”, destacó el candidato al firmar su compromiso con los dueños de las mascotas y sociedad en general.

Precisamente hay que tener un refugio digno, pues las mascotas influyen positivamente en la vida de los seres humanos en lo sicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial, por esta razón, es importante asumir el compromiso de cuidar y proteger la vida de un animal, considerando que las decisiones del dueño marcarán la integridad física y emocional de su existencia.

No es posible que los gobiernos no estén interesados en atender esta demanda de seres que no tienen voz, pero sí sentimientos; y reconoció el esfuerzo realizado por diversas asociaciones pro-animal, para que las personas que viven en las regiones sean responsables de los perros y gatos para que no sean callejeros.

Resulta alarmante que en el tema del maltrato animal, las organizaciones protectoras de animales reciban entre diez a 15 llamadas diarias por parte de la población que denuncian este tipo de cosas, de las cuales de siete a ocho son verídicas.

Con la creación de “PecLand” no solamente los animales tendrán un lugar y trato digno, sino que se concientizará a la población de la responsabilidad de tener una mascota.