ISLA MUJERES, 30 de septiembre.— La alcaldesa Atenea Gómez Ricalde subrayó que la seguridad y servicios públicos de calidad serán los puntales con los que su administración convertirá a esta ínsula como la mejor isla del Caribe.

Al rendir protesta como la autoridad municipal número 16 y la tercera mujer en ocupar el cargo en 46 años, Atenea Gómez tuvo en su discurso constantes referencias a la administración saliente que encabezó el actual diputado federal Juan Carrillo Soberanis, quien no estuvo presente en el evento.

“Nunca más habrá un Gobierno ausente, nunca más un presidente municipal de Isla Mujeres que viva en Cancún”, subrayó en una parte de su discurso la alcaldesa de extracción panista, que contó con el apoyo del PRI y del PRD.

El acto de toma de protesta se efectuó en el parque principal de la isla, frente al Palacio Municipal, con la presencia del gobernador Carlos Joaquín González; del presidente del Tribunal Superior de Justicia Antonio León, de algunos ex alcaldes, autoridades militares y unas 200 personas más.

Entre los asistentes estuvieron sus tíos Gerardo Magaña Barragán y Agapito Magaña Sánch ez, quienes ya gobernaron como priistas la isla; Julian Ricalde Magaña, ex alcalde perredista de Benito Juárez (Cancún), así como su madre Alicia Magaña Ricalde, también ex alcaldesa panista de la ínsula.

“Muchas gracias por sus consejos”, les dijo. El agradecimiento también fue dirigido a Fidel Villanueva Madrid, también ex alcalde del PRI.

Aunque no mencionó a los partidos que la postularon, subrayó la importancia de la alianza que le permitió llegar a la presidencia municipal.

“Fue una alianza que algunos no entendía (la del PAN con el PRI que hace tres años postuló a Juan Carrillo), pero esta isla nos unió y nos seguirá uniendo hasta levantarla y hacerla el destino de clase mundial que siempre fue”.

Anunció que el suyo será un gobierno austero, pero que esto no significa que se sacrifiquen los servicios públicos.

“Haremos que los recursos de la gente rinda más y se invierta en sus necesidades más importantes. Seremos eficientes y haremos el trabajo cada día como se debe de hacer: bien hecho”, enfatizó.

Como primera medida anunció que en cuestión de horas se comenzará a sacar de la isla toda la basura que en las últimas semanas acumuló la administración saliente en el centro de transferencia al continente.

“No nos detendremos hasta lograrlo”, subrayó.

Dijo también que habrá calles limpias, espacios públicos con alumbrado y se construirán más vialidades.

“La eficiencia de la gestión de un gobierno se mide por la calidad de sus servicios públicos. Sin servicios públicos de calidad no podemos aspirar a ser un destino turístico de clase mundial y un municipio de bienestar”, agregó.

“Vamos a consolidar el turismo como la actividad principal, como palanca del desarrollo de nuestro municipio. Facilitaremos la inversión, el diálogo y el trabajo con el sector económico para impulsar nuestro crecimiento a todos los niveles”, indicó.

Dijo que ¨la pandemia y el mal gobierno cortaron nuestras ramas, arrancaron nuestras flores, pero no pudieron impedir que regrese la primavera”.

“Vamos a recuperar la tranquilidad con policías más capacitados, patrullas, cámaras y programas de prevención del delito. Mi gobierno hará de la seguridad ciudadana uno de sus grandes objetivos. Nuestra gente lo exige y no vamos a fallarle”, enfatizó.

“La lucha la daremos de la mano del Gobierno, del Estado y del gobierno federal, fortaleciendo el mando único con energía y decisión. También con pleno respeto a los derechos humanos, con políticas inteligentes y la supremacía de las leyes”, continuó.

“La batalla contra la inseguridad solo podremos ganarla con coordinación y cooperación global y una revisión profunda de las estrategias seguidas hasta ahora, muchas de ellas incompletas o fallidas”.

“Lo repito más segura, más tranquila, con mayor presencia policial y marcando una cultura de la legalidad para que los niños, las niñas y los jóvenes disfruten sin temor de los bienes y el valor de la libertad”, reiteró.

En el rubro del desarrollo, Atenea Gómez dijo que se buscará seguir creciendo, pero cuidando al medio ambiente y por eso hizo un llamado a los desarrolladores a ayudar en esta tarea.

“Por Isla Mujeres compartimos el anhelo y tengo claro que hay que hacer. Y sé que hay que convertir esta isla en la mejor isla del Caribe mexicano y del mundo. Pero hay que empezar por dos retos muy importantes, que es limpiar isla mujeres de tanta basura y de tanta inseguridad”, finalizó.