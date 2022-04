Isla Mujeres, 29 de abril 2022.- El Tren Maya y el aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto en Tulum, estarán listos en diciembre del 2023, el gobierno mexicano hace todo lo posible para que así sea, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso del proyecto del Tren Maya, aseveró que ya dio la instrucción para agilizar los procesos de expropiación, se pague la indemnización a precio comercial, “pero no más” y aunque lleve un poco de tiempo, pedirá a los jueces que resuelvan lo más pronto posible.

En cuanto al tema de los grupos que se oponen a la devastación de la selva sin contar con los permisos ambientales, reiteró que se mantiene abierto al diálogo, que lo ha comentado con los “auténticos ambientalistas” para que hablen con la gente.

“Se han hecho consultas y se le ha preguntado a la gente, a los campesinos y en la mayoría no hemos tenido oposición. Se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente y no hay oposición”, explicó.

Reiteró que desde Mérida hasta Chetumal es eléctrico el tren que continuará con la obra, que estará en Quintana Roo cada me para supervisarla “porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo”.

Sobre el aeropuerto de Tulum, indicó que ya hay ingenieros militares trabajando en el proyecto ejecutivo, que se tiene el terreno, que se encuentra a 20 kilómetros de Tulum, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Y ya se está trabajando en los estudios y los ingenieros que construyeron el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ son los que ya van a construir este aeropuerto, que también va a estar terminado para diciembre del año próximo”, reiteró.

El presidente López Obrador anunció que el lunes platicará con la empresa Alstom, porque los trenes se van a fabricar en México y se va a dar también trabajo, empleo en Ciudad Sahagún, que ya se hizo un contrato de cerca de 50 mil millones de pesos para la construcción de todos los trenes y viene un representante de la empresa, de Francia y que ya se asociaron con otra empresa, también constructora de trenes, que es Bombardier.

“Y vamos a hacer una supervisión, porque tienen que estar los trenes también para diciembre, los primeros trenes, porque podemos tener toda la infraestructura, las vías. En el caso, por ejemplo, de Mérida a Tulum es una doble vía, además de eléctrica es doble la vía, y por eso estamos por acá y vamos a seguir supervisando”, reiteró. (Infoqroo)