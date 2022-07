Isla Mujeres, 13 de julio 2022.- La alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde confirmó esta noche que dio a positivo a COVID-19-

“Buenas noches, quiero compartirles que el día de hoy tras hacerme una prueba preventiva, como lo he hecho durante los últimos dos años de pandemia, por primera vez di positivo al COVID-19. Me encuentro bien, tomando las medidas necesarias y siguiendo las recomendaciones médicas, por lo cual me mantendré en aislamiento en casa, pero seguiré trabajando a distancia”, escribió en un mensaje de redes sociales, que publicó alrededor de las 9 de la noche.

“Les invito a no bajar la guardia, sigamos cuidándonos para que cada día disminuyan las cifras de contagios. ¡Que tengan una buena noche en familia, ustedes que pueden abrácenlos muy fuerte. Yo ya cuento los días para estar con los míos!”, añadió.

Horas antes, alrededor de las 4 de la tarde, en otro mensaje dio a conocer que para seguir manteniendo la distinción de Pueblo Mágico y trabajar en conjunto con el sector turístico en el desarrollo de planes y estrategias que permitan continuar impulsando al destino, se instaló y tomó protesta al Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos.

Quintana Roo reportó este día 3 defunciones por COVID-1, así como 456 nuevos casos positivos y la aplicación de 8,837 vacunas.

Según el Comunicado Técnico Diario que elabora la Secretaría estatal de Salud, hasta el 12 de julio ya se confirmaron 107, 572 casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo, se recuperaron 95, 800 personas y se registran 4,393 defunciones. (Infoqroo)