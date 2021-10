Isla Mujeres, 15 de octubre.- En solidaridad a las familias isleñas y comprometida con la preservación del medio ambiente, la presidente municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, se sumó a la manifestación pacífica que busca evitar el cierre definitivo de la Tortugranja, al no renovar la pasada administración, el convenio con los propietarios del lugar.

“Como isleña, como madre y como presidenta estoy interesada en lo que pueda suceder aquí en Tortugranja, y vine a poder tener un diálogo con la autoridad federal a manera de saber que está pasando, porque como es conocido de todo el pueblo, la administración que se acaba de ir no nos dejó ni siquiera bitácora, registros, o una situación real de lo que jurídicamente no hicieron y por tal desperdio la Tortugranja”, declaró la alcaldesa.

Detalló que de ser necesario acudirá a la Ciudad de México con los titulares de la SEMARNAT, INAPESCA y PROFEPA para exponer la situación que hoy vive isla Mujeres.

“Vengo a intentar a tener un diálogo con las autoridades que hoy vienen a intentar liberar las tortugas de nuestra Tortugranja porque es de las y los isleños para detener este cierre de Tortugranja”, agregó.

“No vinieron cuando debieron haber venido y este es el gran problema, aquí tiene que haber una investigación también para los delegados de la autoridad federal que estaban en Quintana Roo a cargo de vigilar que esto no sucediera, porque la corrupción no solo fue del gobierno municipal, y las y los isleños vamos a exigir respuestas”, sentenció.

Lamentó que a unos días de que concluya la administración anterior se cierre este emblemático lugar, lo que pareciera -dijo-, un complot para el pueblo isleño, por ello, no se solapará a nadie.

“Hay mucha corrupción en Tortugranja, lo que estamos descubriendo en la entrega recepción, es varios cientos de millones de pesos que durante estos cinco años nadie sabe nada, no habían bitácoras, no dejaron planes de manejo, no tenían una médico veterinario en animales marinos para cuidar a las tortugas”, reveló.