Isla Mujeres, 15 Junio.- La Presidenta Municipal electa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, afirmó que se siente embargada de “emoción, compromiso y gratitud”, tras el voto ciudadano de sus conciudadanos, quienes confiaron en ella para que sea su próxima alcaldesa.

En entrevista con el noticiero Origen, dijo que la iluminación y el problema de la basura serán dos de sus primeras acciones, ya que durante su campaña se comprometió a limpiar la ciudad en los primeros 100 días de su gobierno, además de la salud y la inseguridad.

La candidata por la coalición “Va por Quintana Roo” dijo que esperará los tiempos del órgano electoral para la entrega de recepción y poner manos a la obra, toda vez que el domingo pasado recibió la constancia de validez y mayoría.

Gómez Ricalde se impuso en las pasadas elecciones con el 54 por ciento de los votos en unas elecciones en las que participó el 70 por ciento de la población.

“Fue un momento idóneo, el municipio ha vivido cinco años de abandono e insensibilidad, soy isleña y conocida por la mayoría de los habitantes, tienen un buen recuerdo de mi trabajo como regidora y diputada; donde he estado, he dado resultados, le dieron la oportunidad a una opción diferente, no cayeron en el engaño”, celebró. (Infoqroo)