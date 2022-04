*Isleños le piden resolver el problema del drenaje y parar el cierre de acceso a las playas

*La candidata de Va por Quintana Roo afirma que a Isla Mujeres le irá mejor con un gobierno de quintanarroenses

*”No apuesten por la improvisación y mal gobierno que quieren exportar de Cancún al resto del estado”, señala

Isla Mujeres, 21 de abril 2022.- Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora de la coalición Va por Quintana Roo, se comprometió a mejorar en serio la infraestructura urbana de la isla.

En diversas reuniones que sostuvo hoy con pescadores, empresarios y agrupaciones de la sociedad civil, pidió no apostar por proyectos secuestrados por la verdadera mafia del poder, que ya saqueó a Quintana Roo y que forman parte del equipo de Mara Lezama, entre ellos Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “el Niño Verde”.

“No se deje manejar por nadie”, le pidió uno de los asistentes a la reunión.

“Yo no me dejo mangonear por nadie. Por eso me salí del partido Verde, porque su líder Jorge Emilio González hace y deshace y eso es lo que hará con la candidata del Verde y Morena”, indicó la candidata del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo.

En reunión con los pescadores de la Cooperativa Pesquera del Caribe, la organización más antigua de su tipo en el estado, le dijeron que en los últimos años se han estado cerrando las “bocacalles” o accesos a la playa desde el malecón.

Al día de hoy solo se queda un acceso. Laura Fernández se comprometió a poner un alto a esa situación y a rescatar esos accesos, tan necesarios para quienes van a las playas a divertirse, pero también para que los pescadores puedan acceder a sus embarcaciones.

Laura Fernández también se reunió con la Sociedad Cooperativa de Náuticos “Adolfo López Mateos”, recorrió el corazón turístico y comercial de la ínsula, donde dialogó con comerciantes y sostuvo un encuentro con empresarios hoteleros, náuticos y gastronómicos, a quienes dio a conocer sus propuestas y acordó trabajar en una agenda conjunta para generar mayor inversión y consolidar la recuperación económica.

Señaló que desde el primer día de su gobierno brindará apoyos para resolver las necesidades de hospitales y medicinas con el Seguro Popular Estatal.

Asimismo, pondrá en marcha el Fondo Especial para las Islas, a través del cual se destinará recursos para atender el drenaje, que es la problemática más sentida en el perímetro turístico de la ciudad.

Se comprometió a dotar de electrificación subterránea anti huracán y eficientar el sistema de recolección, traslado y confinamiento de la basura, ejemplificando el mecanismo realizado y con resultados favorables en Puerto Morelos, cuando fue presidenta municipal.

Durante su recorrido estuvo acompañada del dirigente estatal del PAN, Faustino Uicab y Adriana Teissier, candidata por el Distrito I, Laura Fernández.