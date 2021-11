ISLA MUJERES, 27 de noviembre. – El gobernador Carlos Joaquín atendió de manera personal a la ciudadanía en el domo “Bicentenario” en Isla Mujeres, a través de la audiencia número 37 “Platícale al gobernador”.

“Llevamos a cabo la audiencia número 37, la cuarta en Isla Mujeres se solicitaron 186 asuntos; en las 37 audiencias hemos atendido a más de 12 mil 600 personas y se han planteado más de 18 mil 843 asuntos, 85% de ellos se encuentran ya concluidos”, destacó el gobernador de Quintana Roo.

Bajo protocolo de burbuja sanitaria se atendieron a 141 personas en el municipio; 82 de ellas mujeres y 59 hombres, dando atención a un total de 186 asuntos relacionados con vivienda, empleo, educación, salud y deporte en la isla.

“El gobernador siempre nos escucha, pero tenerlo enfrente y recibir mi silla de ruedas me pone muy feliz; mis hijos ya me podrán llevar más fácil. Me rompí la rodilla hace 3 meses y me costaba trabajo ir de un lado a otro, pero ahora ya será más fácil” señaló la señora María Núñez.

Por su parte, el señor Martín Caamal dijo: “Yo vine porque mi casita está deteriorada y ahorita no tengo dinero para componerla, pero el gobernador me entregó unas láminas y me direccionó con la Secretaría de Educación para que me apoyaran a realizar unos trámites para que mis hijos sigan estudiando”.

Entre los apoyos para la salud se otorgaron sillas de ruedas y aparatos funcionales, nebulizadores, lentes, dentaduras, apoyo a cirugías y medicamentos; asimismo, se brindó asesoría patrimonial, apoyo jurídico, entrega de herramientas, láminas, apoyos y gestión social, actas de nacimiento, certificados, títulos y placas; así como uniformes y kits de entrenamiento para patinaje sobre ruedas y material para fútbol.

En la audiencia pública se dieron cita los titulares de las distintas dependencias del gobierno estatal: la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la XVI Legislatura.

Asimismo, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, acompañó al Ejecutivo, de quien destacó el apoyo para mejorar los servicios y la imagen urbana en la Isla.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado (SEDESO) a cargo de Rocío Moreno Mendoza se han realizado 4 audiencias en Cozumel, 2 en Felipe Carrillo Puerto, 4 en Isla Mujeres, 5 en Chetumal, 4 en Cancún, 3 en José María Morelos, 3 en Lázaro Cárdenas, 4 en Playa del Carmen, 3 en Tulum, 3 en Bacalar, y 2 en Puerto Morelos para atender las necesidades de manera cercana e inmediata.