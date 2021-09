CANCUN, 5 de septiembre.- El senador José Luis Pech Várguez pidió a los jóvenes que participen en política, que se sumen a esta labor para que ayuden a dignificarla y deje de ser considerada una actividad corrupta, terrible y fastidiosa. “Porque debemos entender que la política nos afecta a todos, nos da gobierno y si el gobierno es malo, lo pagamos todos, porque el gobierno maneja los recursos de todos y si ese dinero se administra mal, tendremos mal las calles, los hospitales, la educación, habrá inseguridad y nos irá mal en todo”.

Así lo expuso el legislador quintanarroense durante una convivencia que sostuvo con jóvenes de Cancún y que fue difundida a través de sus redes sociales, en el marco de su responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre su tercer año de labores en el Senado de la República, en donde además respondió a diversas inquietudes de los muchachos presentes y de aquellos que estuvieron atentos a la transmisión del evento.

Pech Várguez aseguró que es grave no participar en política, debido a que “del montón de políticos que tenemos, el 90 por ciento están pensando en hacerse ricos a través de la política y no se enfocan en hacer buen gobierno; es algo que lamentablemente ocurre en todos los partidos. Se los digo de verdad, en la política se encuentra poca gente buena y por eso digo que es muy importante que llegue más gente a la política, para que se vaya dignificando; porque si no hacemos de la política una actividad fundamental en la que participe gente buena, nunca vamos a tener buenos gobiernos”.

Tras responder los cuestionamientos de los jóvenes se comprometió con ellos a que “si hay la posibilidad de hacer gobierno en Quintana Roo, lo hagamos de una manera responsable, donde no falte educación, ni oportunidades, ni espacios para su desarrollo; así como me ocurrió a mí, que tuve la oportunidad de estudiar becado para alcanzar mi maestría y mi doctorado. Eso es lo que hay que impulsar: mecanismos que permitan crecer a los jóvenes”.

El senador destacó que también en Quintana Roo tenemos que hacer entender a aquellos que se han beneficiado con el crecimiento que ha dado sobre todo el turismo, que es importante que haya posibilidades de bienestar para todos, que no solamente haya una zona hotelera muy rica y los demás muy pobres y en condiciones adversas por malos servicios, inseguridad y pésimas condiciones; que el crecimiento beneficie a todos”.

Por ello, Pech Várguez destacó que “tenemos que cuidar que el crecimiento que tenemos se transforme en desarrollo y evitar que el modelo existente, sí bien atrae inversión para crear más hoteles y servicios turísticos, debe transformarse para que también genere los recursos necesarios que ayuden a promover bienestar en la población. Es claro, por ejemplo, que la calidad de vida en Cancún hoy es peor que hace 20 ó 30 años, a pesar del crecimiento de la infraestructura turística. Por ello debemos preguntarnos ¿qué tipo de crecimiento queremos? ¿uno que genere problemas y rezagos sociales o uno que se convierta en promotor del bienestar de todos?”

Finalmente, el senador por Quintana Roo destacó las acciones que ya lleva a cabo el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de los jóvenes y les expuso la serie de acciones legislativas y de gestión que ha emprendido y las que presentará en las próximas semanas, donde destacó la de seguir la lucha para recuperar las playas del país para todos; presentar en el mes de octubre una ley de Islas, que mucha falta le hace a Quintana Roo para que tengan un mejor desarrollo Cozumel, Isla Mujeres y Holbox; y participar en todas las iniciativas que ayuden a seguir con la transformación del país, a fin de generar bienestar para todos, en especial para los que menos tienen y los más vulnerables.