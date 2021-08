El gobierno de Solidaridad que encabeza Laura Beristain Navarrete, de la mano con el personal de la Secretaría de Bienestar, llevan a cabo en el municipio las jornadas de vacunación contra la Covid-19 con orden, eficiencia y atención de calidad.

De acuerdo con los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, a quienes se les está aplicando la primera dosis del biológico de AstraZeneca, la jornada se realiza en orden y mucha calidad en la atención.

Un ejemplo de ello es el testimonio de la ciudadana Edna Samus, quien recibió su primera dosis: “Fue muy rápido el trámite; estuve aquí una hora aproximadamente. La verdad es que estuvo muy bien la atención del personal de salud y sólo duró unos segundos la aplicación de la vacuna”.

Por su parte, Enrique Espinoza expresó: “El servicio fue muy rápido, bien organizado, respetaron las edades que estaban señaladas en el calendario lo que agilizó los procesos y en general, el servicio que te brindan todos, tanto el personal de salud como la Guardia Nacional, es muy bueno”.

En el mismo tenor, Mateo Canul señaló: “El personal de salud me atendió de maravilla y no sentí nada al aplicarme la vacuna, atender lo que dicen los médicos, ser responsables para proteger a la familia. Si me cuido yo, nos cuidamos todos”.

Cabe señalar que desde el jueves 5 de agosto hasta el viernes 13 se llevará a cabo la vacunación a los jóvenes que tienen 18 y 29 años, obteniendo hasta la fecha una excelente respuesta para la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca, que se realiza en los módulos de vacunación de CENALTUR (en Real Ibiza), en la Unidad Deportiva Colosio y en la explanada del nuevo Palacio Municipal, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.