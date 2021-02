Ante la caída del turismo canadiense y de otros países debido a la contingencia sanitaria, el turismo estadounidense y nacional son los que han salvado al sector en 2020 y lo seguirán haciendo este año, opinó Marisol Venegas Pérez.

La secretaria de Turismo de Quintana Roo dijo en entrevista con el noticiero Origen que lo anterior se debe a que los estadounidenses no pueden viajar a Europa y que aquí encuentran las condiciones de seguridad necesarias por la pandemia, como la certificación de más de 7 mil empresas, además de las pruebas de antígeno que se vienen realizando por solicitud de su gobierno para que puedan regresar a casa.

“Tenemos 20 por ciento más turismo de Estados Unidos que en otros años, eso compensa un poco la pérdida que se ha estado teniendo de otros países. Estuvimos muchísimo tiempo en semáforo amarillo mientras otros estados de la República estuvieron en rojo, esto sucedió el año pasado y sigue sucediendo”, dijo.

En cuanto al turismo nacional, la funcionaria destacó que reporta estadías más largas, incluso de un mes, porque aquí están dadas las condiciones para que puedan realizar trabajo a distancia.

“Seguramente ahora que no podrá venir el mercado canadiense, hasta el 30 de abril, el mercado nacional será el que, como siempre, nos ayude a librar lo que genera no tener turistas de otros lugares”.

En su reunión semanal con los medios de comunicación, la secretaria de Turismo abordó el tema del impacto que ha tenido la pandemia sobre los empleos y destacó que el panorama es bueno para este año, pues se ve una recuperación bastante sólida y la expectativa es positiva a pesar de la cancelación de los vuelos de Canadá y de un par de países más.

“Tenemos un gobernador que sabe mucho de turismo y en 2020 declaró que el turismo es una actividad esencial, gracias a eso pudimos abrir en junio porque en el resto del país donde el turismo no era una actividad esencial permanecieron cerrados; primero abrimos el 15 por ciento, luego al 30 por ciento y así sucesivamente”, dijo.

“La segunda razón por la que pudimos operar y empezar a recibir turismo fue por el sistema de certificación. Siete mil empresas ingresaron a este sistema de protección sanitaria para empresas turísticas que creamos en la Secretaría y eso genera una burbuja turística, hay que seguir con este esfuerzo no sólo con las empresas turísticas sino con el transporte público, centros de compras, etcétera, todos deben ingresar en esta certificación no solo por el turismo sino por nosotros, por el empleo, por las familias”.

En 2020, destacó, en casi todo el mundo el turismo tuvo una caída de 75-80 por ciento, en contraste con el 2019; sin embargo, en Quintana Roo la caída fue del 47 por ciento y muchos estados y países, dijo, les preguntaron qué hicieron para no tener una caída tan grande.

“Les decimos que hemos tomado el tema con muchísima responsabilidad, que hay gente que desea conservar sus empleos para mantener a sus familias. Cerramos el año con 8 millones de turistas, normalmente habríamos tenido 15 millones, pero llegar a esa cifra es un gran mérito”, expresó.

Dijo que en Quintana Roo se aplican cerca de 13 mil 500 pruebas covid por día para que los turistas puedan tomar su vuelo de regreso. Las pruebas son las antígeno y no las de PCR que son más costosas. La ventaja de las primeras, dijo, no sólo es que son más baratas (de 300 a 350 pesos cada una) sino que son más rápidas.

“Montamos 120 puntos para realizar las pruebas, no sólo los turistas se las aplican, sino muchos trabajadores. La mayoría de las pruebas se aplican en los hoteles, pero también hay módulos de aplicación en lugares públicos gracias al apoyo de los presidentes municipales, hasta ahora no hemos tenido ningún rechazo en ningún vuelo y, en caso de que la persona salga positiva, tenemos un protocolo de aislamiento en ese momento y no pueden tomar su vuelo, pero son muy pocos los casos positivos”.

Fuente: Galu Comunicación