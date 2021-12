CANCÚN, 23 de diciembre.— El senador José Luis Pech Várguez dijo que la decisión de Morena que lo margina de la candidatura al gobierno del estado “es inesperada y dolorosa”.

En la madrugada de hoy Mario Delgado Carillo, dirigente nacional de Morena, confirmó a la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) Mara Lezama Espinosa, como su candidata al gobierno de Quintana Roo, considerado como el estado más turístico de México.



El resultado de las encuestas molestó a dos de los aspirantes, la senadora Marybel Villegas Canché y al ex diputado federal Luis Alegre Salazar. Incluso, la legisladora prácticamente anunció su salida de las filas morenistas a las que ingresó apenas en 2018.

También puede interesarte: Toma tus previsiones: la CFE afectará a partir de las 10 AM de hoy servicio de Aguakan en Solidaridad

Aunque en un principio Pech Várguez manifestó cierta molestia, incluso, abandonó la exposición pública de los resultados de la encuesta, posteriormente ha mantenido una posición más institucional.

“La decisión que presentó el Partido no me favorece; es inesperada y dolorosa, particularmente para las personas que me han acompañado en este proceso y para la mayoría de los quintanarroenses”, subraya en un mensaje en sus redes sociales.

“Sin embargo, son momentos de institucionalidad y de cuidar la unidad de nuestro instituto político para continuar apoyando al presidente de la República en la transformación del país”, agrega.

“¡Nadie debe quedar relegado! Cuidemos a nuestra militancia haciendo acuerdos respetuosos con ella para generar compromisos en beneficio del pueblo quintanarroense”, subraya.

“Demos paso a la generosidad, al respeto mutuo, al reconocimiento del trabajo político realizado para construir la unidad que nos permita recuperar lo que hemos perdido en la entidad”, asentó.