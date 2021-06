Quintana Roo, 15 Junio.- La Diputada federal electa por el Distrito 02 de Quintana Roo, que abarca Chetumal, José María Morelos, Bacalar y Carrillo Puerto, Anahí González Hernández, aseguró que trabajará en unidad, no sólo con los representantes de Morena, sino también con los de otros partidos, para sacar adelante a Quintana Roo.

Destacó que el norte era más de izquierda que el sur de Quintana Roo, donde dominaban partidos como el PRI, pero que en esta ocasión Morena se impuso porque la gente tiene claro qué necesita para ayudar al Presidente de la República.

La morenista obtuvo la diputación con el 52 por ciento de la votación en las pasadas elecciones intermedias, en las que el reto principal a vencer fue la guerra sucia.

“Por más que llevo 10 años en la política no había estado en el ojo crítico, soportar tantas mentiras fue complicado mentalmente, pero le pedí a mi equipo que no me leyera nada de eso.

“Me criticaban que era de Cancún y no del sur de Quintana Roo, que cómo los iba a representar, pero al final la gente entendió que era una guerra mediática para los intereses de unos cuantos.

“Entendieron que Quintana Roo es multicultural, que piqué piedra en Morena desde las bases, que no tengo un pasado sucio que lamentar y me dieron su voto de confianza porque ya no quieren a los mismos políticos de siempre”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Los cuatro diputados federales por Quintana Roo trabajarán en unidad por el estado y por México, unidad que caracterizó a estas elecciones, dijo.

“Hubo una sinergia muy buena… me dio mucho gusto compartir esta elección con las Presidentas Municipales electas de Chetumal y Carrillo Puerto (Yensuni Martínez Hernández y Mary Hernández), dos mujeres que conocí en mis inicios en Morena hace 10 años; Morena era un movimiento de jóvenes estudiantes, fuimos fundadoras”, recordó.

“No importa qué color haya quedado en los municipios, vamos a trabajar con unidad para sacar adelante a nuestro Estado”, arengó. (Infoqroo)