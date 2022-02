El fiscal Oscar Montes de Oca Rosales sostuvo que hay capacidad de proteger a los establecimientos ante amenazas y extorsión al contar con el apoyo del gobierno federal, y señaló la necesidad de denunciar para evitar casos como el ocurrido ayer en Tulum, donde hubo dos muertos y dos heridos, todos vinculados al narcomenudeo.

El funcionario expresó que el incidente se dio en un lugar privado, donde la autoridad no tiene acceso, no hay denuncias y ante la ausencia de la noticia criminal, la autoridad no puede saber qué ocurre dentro de un club de playa para actuar a tiempo.

También cuestionó que están “institucionalizando” permitir que delincuentes se metan a vender drogas a sitios privados por lo que están en pláticas con el sector empresarial para ver de qué manera se puede atacar este tipo de situaciones, ocasionadas por grupos antagónicos dedicados al narcomenudeo dentro de un club de playa.

“Hay un gran despliegue de la Guardia Nacional y la Marina por lo que se tiene manera de ofrecer protección aquellos que denuncien actos de extorsión y amenazas. Hablamos de una zona no muy extensa donde la autoridad puedo ofrecer las medidas correspondientes”, insistió.

Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que este caso se dio entre individuos que ya tenían tiempo dedicado al narcomenudeo, encontrándose en un restaurante de un club de playa, donde se le sumaron otros cuatro, se pelean y acaba en la tragedia ya conocida.

El Mtro. Montes de Oca igual aclaró que no hubo ningún atentado en el ingenio San Rafael de Pucté, municipio de Othón P. Blanco, pues todo se debió a una explosión en el área de calderas y al desfondarse un tanque derramó un líquido que lesionó a ocho trabajadores, tres de ellos requirieron atención, pero ya fueron dados de alta, y uno permanece hospitalizado.

En otro caso, destacó que mediante la figura del policía encubierto detuvieron a dos individuos que explotaban a una menor con fines sexuales. El operativo se efectuó en un motel, ubicado sobre la carretera rumbo a Mérida y fueron asegurados dos vehículos.

Respecto a la reunión con autoridades de otros países, dijo que fue provechosa al sostener una serie de pláticas sobre experiencias y técnicas de investigación, el FBI entregó un reconocimiento al esfuerzo que hace la unidad antisecuestros de la fiscalía, siendo galardonados siete hombres y dos mujeres. Al final se recorrió el C5.

También estuvieron presentes, la Policía Montada de Canadá, la DEA y autoridades policíacas de Colombia.