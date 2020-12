Con 462 votos a favor el Pleno aprobó el Proyecto de Decreto presentado por la Diputada de Morena Mildred Ávila Vera por el que se adiciona al Artículo 258 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante su participación frente a la máxima tribuna del país, la legisladora de Morena por Quintana Roo, Mildred Ávila Vera, fiel a sus principios votó en contra de la impunidad y en favor de una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley impulsada por ella misma.

Al emitir su discurso en el Congreso de la Unión, la legisladora aseveró que: “Cómo es sabido, un amplio margen de delitos en el país, se quedan sin una oportuna o efectiva respuesta por parte del Sistema de Procuración e Impartición de Justicia; cuántas veces hemos escuchado expresiones como:

…’No denuncié porque es una pérdida de tiempo y no pasa nada’…. ‘Para que denuncia señora si seguro se fue con el novio’…. ‘Para qué investigar si no le va a dar seguimiento’…. ‘Para qué seguimos con la investigación si seguro va a regresar con el’… este y otros planteamientos similares son parte del problema que sigue sin ser superado en México y que genera una enorme cifra negra de delitos que minimiza el problema de seguridad y que nos hacen normalizar la ineficiencia del estado”.

Asimismo, dijo que en México, “el manejo discrecional para recibir y dar trámite a las denuncias e investigaciones, ha generado una percepción colectiva de desprotección, en particular para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y desigualdad y que han aprendido a vivir con miedo ante la violencia que sufren, no solo en lo público sino también, en sus propios hogares”.

“Son muchas las víctimas que he acompañado en este caminar a través del servicio público, por lo que con certeza digo, que los esfuerzos en seguridad resultan insuficientes cuando la autoridad ministerial no es efectiva en su función, ¡pues no se puede hablar de seguridad sin justicia!, recordó en la Máxima Tribuna de la Nación Ávila Vera.

Señaló que “esta iniciativa pretende erradicar la cotidiana omisión en que incurre el Ministerio Público para recibir denuncias o para darle el trámite jurídico que corresponda, lo que a la larga contribuye a una espiral de impunidad que deja en indefensión a miles de hombres y mujeres, quienes desde hace mucho tiempo han perdido la confianza en la procuración de justicia”.

Y lanzó datos duros: “los números que reflejan esta realidad están ahí, a la vista de todos y todas; según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, en México solo se denuncian el 10.4 % de todos los delitos sufridos, y de este mínimo porcentaje el Ministerio Público apenas inició averiguación previa o carpeta de investigación en el 65.3 % de los casos, lo que también resulta trágico es que, en más de la mitad de las investigaciones iniciadas se percibe que no hay resultado alguno”, apuntó la morenista.

“Es en este tenor que se encuentra necesario sentar un precedente, pues nuestro sistema penal acusatorio carece de mecanismos de control sobre las decisiones y actuaciones del Ministerio Público o Fiscal, lo que conlleva a que el servidor público goce de libre arbitrio y pueda incurrir en la omisión de sus responsabilidades, dejando en indefensión a las personas y particularmente a aquellas que arriesgandolo todo, deciden confiar en las instituciones y denunciar a sus agresores”, dijo.

“Las víctimas o personas ofendidas de cualquier delito, tienen el derecho a que se les reciba la denuncia y a que se desahoguen todas las diligencias necesarias, sin embargo, esto no ocurre con la transparencia y celeridad que las víctimas requieren, reproduciendo con ello el mensaje social de que no hay consecuencias jurídicas para quien comete un delito”, describió la diputada.

“Este Dictamen que estamos por votar, pretende establecer que, la negativa del Ministerio Público, sin fundamento ni motivación, para llevar a cabo una diligencia durante la etapa de investigación, se considere como una omisión que deberá ser sancionada a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos vigentes, para que las y los mexicanos contemos con herramientas jurídicas eficaces que permitan combatir estas arbitrariedades”.

“Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor del Dictamen, porque no solo es abonar a la justicia penal, sino también a la justicia social. Votaremos en contra de la impunidad y de la simulación en la procuración de justicia, ¡para crear certidumbre y reducir la brecha entre el pueblo y las instituciones que deben protegerlo!, concluyó la legisladora morenista Mildred Ávila.