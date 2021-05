Chetumal, 24 de mayo.- La presencia del “mosco bobo” en la capital del Estado ha generado la reducción en la estancia de turistas, pues al no poder realizar actividades ante lo molesto que es este, el visitante prefiere disminuir los días de visita, afirmó la presidenta de hoteles en la zona sur y centro del estado, Bertha Medina Núñez de Cáceres.

Detalló que el mosco es muy molesto para los turistas, además de dar una imagen de insalubre del lugar, lo cual es preocupante.

Explicó que una persona que tiene una estancia de tres días ha preferido cancelar e irse desde el primer día o al segundo tras ver esta problemática, de la que no existe un plan de fumigación.

“De los hoteles pegados al mangle recogen diario hasta dos y tres kilos de mosco, he tratado de comunicarme para pedir que fumiguen la ciudad, pero no está programado algo así. Esto ya se tomó a broma, el mosco no que no es mosco, pero que sí corretea al turista”, apuntó.