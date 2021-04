Chetumal- En Quintana Roo se han aplicado 155 mil 676 vacunas contra Covid-19 en profesionales de salud de primera y segunda línea, así como personas mayores de 60 años de edad.

A pesar de la existencia de vacunas y del avance en la Estrategia Nacional de Vacunación, es importante que se continúe el cumplimiento de los hábitos de prevención: uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.

Todas las vacunas disponibles han demostrado ser seguras y efectivas para prevenir el COVID-19 y la vacunación es la manera más segura de ayudar a generar protección y prevenir contagios.

La vacuna es un elemento indispensable para que el Covid-19 no lleve a las personas a una situación de gravedad. Pero debido a que todavía es bajo el porcentaje de personas vacunadas, debemos continuar con los hábitos de prevención.

El Covid-19 puede acarrear complicaciones graves que ponen en riesgo la vida y no hay forma de saber cómo afectará a cada persona en particular. Si enferma podría contagiar a amigos, familiares y a otras personas de su entorno.

Lo que los especialistas saben hasta ahora es que las vacunas evitan que se enferme gravemente a causa del COVID-19, incluso si lo contrae.

Es importante señalar que a pesar de estar vacunado contra COVID se puede enfermar, y si eso sucede puede propagar el virus.

La función de la vacuna es evitar un cuadro grave de la enfermedad y su posible hospitalización.

Pero como las personas vacunadas pueden contraer el virus es importante que todos, vacunados y no vacunados, continúen con los hábitos de prevención como uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia.

Si usted está vacunado y no sigue los hábitos de prevención y se enferma, posiblemente no desarrolle un cuadro grave de enfermedad, pero si alguno de sus seres queridos no está vacunado y usted no cumple con las medidas de prevención, podría infectarlos y ellos sí podrían enfermar gravemente.