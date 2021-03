Cancún, 2 de marzo.— Adriana Teissier Zavala aseveró que la XVI Legislatura del Congreso del Estado ha sido demasiado permisiva con la Red Feminista Quintanarroense, que tomó la sede del Congreso del Estado desde noviembre pasado para exigir la despenalización del aborto, y aseguró que lo único que está haciendo es abrir paso a la anarquía.

En entrevista para el noticiero Origen, la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES) dijo que lo más importante en el país es el respeto a todos los ciudadanos por igual, a los edificios públicos y los símbolos patrios, ya que está escrito en la Constitución y por ley que se deben respetar y lo único que están haciendo los legisladores al ceder ante las feministas es generar un estado de anarquía.

“La gente va a poder hacer lo que quiera cuando quiera. La función del Estado es mantener el orden y la paz y eso comienza por fijar límites al hacer respetar la ley”, reiteró la diputada, quien agregó que las mujeres que tomaron el Congreso no son feministas, sino “abortistas”, porque “feministas somos todos”.

Añadió que todos tenemos derecho a la libre manifestación y a hacer los reclamos que consideremos necesarios, pero dentro de los límites de la ley, y que si el Estado no ha hecho valer la ley ha sido un poco pensando en los Derechos Humanos, pero en su opinión se están aplicando de manera equivocada, porque los Derechos Humanos deben de respetar a todas las personas.

“El primer derecho humano es el derecho a la vida, así está plasmado en nuestra Constitución, el cual no debe someterse nunca a consulta ni ponerse a consideración ni debe considerarse viable o no por decisión del Estado, es un derecho humano y es precisamente lo que las mujeres que promueven el aborto manifiestan, que los derechos no se someten a consulta”.

“No sé realmente cuál es el debate, creo que lenguaje es un poco confuso y se está manipulando el artículo 13 de la constitución a conveniencia de un grupo, ese artículo dice que hay proteger la vida desde la concepción”, reiteró.

Lo que se ha hecho en Quintana Roo, dijo, no ha sido un parlamento abierto sino foros a invitación de Congreso del Estado, cuando en un parlamento abierto se debe de escuchar las voces de todos los ciudadanos que quieran manifestar algo.

“Es muy importante separar tres temas: la violencia de género, el feminicidio y el aborto, son tres temas diferentes y los atienden instancias diferentes, el aborto debe seguir a discusión, los otros temas no, son urgentes de atender y todos estamos de acuerdo en eso”.

En la página del Congreso del Estado de Quintana Roo se indica que después de un diálogo entre la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y la Red Feminista Quintanarroense, con la interlocución del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se llegó a diferentes acuerdos y que hoy ambas partes suscribirán un addendum en el que “se acordarán las fechas para la reanudación de los trabajos para la discusión, dictaminación y votación de las iniciativas a favor del derecho a decidir (sobre su cuerpo) de las mujeres en la entidad”.