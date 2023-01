CANCÚN, 23 de enero.— La alcaldesa Ana Patricia Peralta advirtió a los taxistas que hará cumplir la ley y que no permitirá que pongan en riesgo la seguridad del destino y de las personas.

En respuesta, los taxistas iniciaron un bloqueo en la parte sur de la avenida Kukulcán, impidiendo con ello el acceso al aeropuerto.



El bloqueo lo realizan a la altura del kilómetro 28, cerca del parque acuático Ventura Park y a partir de allí los turistas tienen que caminar por lo menos siete kilómetros para llegar al aeropuerto.

En un videomensaje distribuido en sus redes sociales, la Alcaldesa habló por primera vez del conflicto generado por la inconformidad de los taxistas ante el inicio de operaciones de Uber, amparado en una resolución judicial.



Hasta el momento es la única autoridad de primer nivel que se ha expresado al respecto.

Aunque advirtió que no permitirá que “unos cuantos” pongan en riesgo la seguridad de Cancún y de las personas, no dijo de qué manera impedirá que los taxistas continúen con sus bloqueos y su cacería a los conductores de Uber.

Al dirigirse directamente a los taxistas, les pidió dejar de lado las confrontaciones y a cuidar “de nuestra gente”.

“Hoy es tiempo de innovar, de superarnos, de hacer las cosas mejor. No voy a permitir que la imagen del destino y la seguridad humana sea vulnerada por unos cuantos”, dijo.

“Garantizaré siempre el estado de derecho y que prevalezca siempre La Paz. El camino que nos beneficiará a todos es el de la ley, el diálogo y la paz””, agregó.

Pero todo parece indicar que su llamado no fue escuchado por los taxistas, que iniciaron el bloqueo que está ocasionando un fuerte problema al destino.

Tampoco parece que hayan escuchado la alerta de seguridad emitida por el consulado de Estados Unidos, que emitió un comunicado a los ciudadanos de ese país para que tengan cuidado a la hora de usar un medio de transporte.