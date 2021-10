ISLA MUJERES, 30 de septiembre.— La alcaldesa Atenea Gómez Ricalde advirtió que “no habrá perdón ni olvido” y que se denunciará penalmente a quien haya dañado patrimonialmente a la comuna.

Al rendir protesta como presidenta municipal, subrayó que comienza el reto de cambiar la manera como se hacen las cosas en Isla Mujeres, en donde la administración de Juan Carrillo Padilla concluyó en medio de serias acusaciones de corrupción.

“Hoy iniciamos el gobierno que cuidará de Isla Mujeres, uno que hará que termine el desamor con el que era gobernado”, agregó.

“Nada daña más que el abandono, el no escuchar, cerrar los ojos y oídos a los problemas. Esta es la causa de los malos servicios y de la inseguridad que vivimos”, subrayó.

“Cuando el gobierno incumple y los funcionarios se sirven a sí mismos, se rompe el pacto social y se desencadenan los fenómenos antisociales, como los que hemos padecido en los últimos meses”, indicó.

“Es tan grave el daño que causó el abandono, que la basura está por todos lados. Un municipio que vive del turismo no puede presentar una imagen tan deplorable”, señaló.

Atenea Gómez Ricalde dijo también que “la indolencia y la indiferencia con las que se gobernó en los últimos años se pueden observar en todos los rubros: en el alumbrado público, en las finanzas, en el desorden de la actividad comercial que amenaza con convertir a Isla Mujeres en un gran tianguis”.

Indicó que en los próximos días dará a conocer el estado en el que recibe la administración.

“La gente votó por un cambio de rumbo y tiene derecho a saber la verdad: quienes hayan cometido actos que menoscaben el patrimonio los vamos a denunciar. No habrá perdón ni olvido y no es tema de revanchas políticas… en Quintana Roo el que la hace la paga”, advirtió.