Cancún, 12 de marzo.— El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) anunció el lanzamiento de su campaña digital “Girls Golf Getaway in the Mexican Caribbean”, cuyo objetivo es dar a conocer la variedad de sitios y experiencias relacionadas con el golf en entornos naturales únicos, para incentivar la visita al Caribe mexicano.

En esta campaña, dirigida principalmente al mercado estadounidense, participarán Amanda Balionis, corresponsal deportiva; Mel Reid, ganadora del LPGA, y Tania Tare, conocida como “la reina de los trick shots”.

A partir de ayer hasta el próximo lunes, las tres embajadoras recorrerán los diferentes campos de golf de la Riviera Maya y otros sitios emblemáticos para dar a conocer a sus seguidores las opciones de naturaleza y bienestar que se pueden disfrutar en este destino.

La campaña se puede seguir en las cuentas de Instagram: @balionis; @melreidgolf; @taniatare63; @mexican.caribbean y @rivieramayamx.

También se sumarán algunos prestadores de servicios turísticos, como Chablé Maroma, Community Tours Sian Ka´an, Parque Tankah, Rosewood Mayakoba, Cancun Adventures, The Grand at Moon Palace Cancún, PGA Riviera Maya by Bahia Principe Golf, Iberostar Playa Paraíso Golf Club y El Camaleón Golf Course.

“Las personas buscan destinos para alejarse de la rutina diaria, descansar y recargarse de energía en un ambiente natural, seguro y tranquilo. El Caribe Mexicano ofrece muchas experiencias al aire libre y esa es una de las principales razones por las que atrae a los viajeros estadounidenses”, dijo Darío Flota Ocampo, director del CPTQ.

“Estamos felices de recibir en nuestro destino a estas personalidades del mundo del golf y deseosos de que compartan sus experiencias favoritas con sus seguidores”, añadió.

“Girls Golf Getaway in the Mexican Caribbean” destacará actividades gastronómicas, de bienestar, naturaleza y aventuras, entre otras.